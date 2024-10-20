https://ria.ru/20241020/bomby-1979000430.html

Индийские авиакомпании получили более ста ложных сообщений о бомбах

Индийские авиакомпании получили более ста ложных сообщений о бомбах - РИА Новости, 20.10.2024

Индийские авиакомпании получили более ста ложных сообщений о бомбах

Индийские авиакомпании за минувшую неделю получили более 100 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах, только за текущее... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:09

2024-10-20T17:09

2024-10-20T17:09

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Индийские авиакомпании за минувшую неделю получили более 100 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах, только за текущее воскресенье поступило более 30 подобных угроз, сообщили авиакомпании. В частности, авиакомпания IndiGo сообщила, что получила сообщения о минировании шести своих рейсов. "Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим наивысшим приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами и принимаем все необходимые меры предосторожности в соответствии с инструкциями", - отметила авиакомпания. Аналогичные угрозы получили шесть рейсов авиакомпании Vistara и шесть рейсов авиакомпании Air India. Также авиакомпания Akasa Air заявила, что "некоторые из наших рейсов, выполнявшихся 20 октября 2024 года, получили оповещения о безопасности", и ее группы реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживают ситуацию и находятся на связи с органами безопасности и регулирующими органами. Волна ложных сообщений о минировании на индийских авиалайнерах началась 14 октября. Большинство угроз поступило с анонимных аккаунтов в соцсети X. Также пользователя этих аккаунтов опубликовали угрозы в адрес международных перевозчиков, таких как American Airlines, Jet Blue и Air New Zealand. Власти Индии сформировали особую группу для поиска источника угроз и выработки мер противодействия. Следователи подозревают, что злоумышленник использовал сети VPN для создания учетных записей в соцсети X, с которых публиковал угрозы. Для противодействия распространению ложных сведений власти Индии призвали блокировать распространяющие подобные сообщения аккаунты и удалять их.

https://ria.ru/20240825/aeroport-1968399132.html

https://ria.ru/20241010/kishinev-1977467926.html

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в мире, индия, indigo, air india, american airlines, происшествия