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Индийские авиакомпании получили более ста ложных сообщений о бомбах - РИА Новости, 20.10.2024
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17:09 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/bomby-1979000430.html
Индийские авиакомпании получили более ста ложных сообщений о бомбах
Индийские авиакомпании получили более ста ложных сообщений о бомбах - РИА Новости, 20.10.2024
Индийские авиакомпании получили более ста ложных сообщений о бомбах
Индийские авиакомпании за минувшую неделю получили более 100 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах, только за текущее... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:09
2024-10-20T17:09
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Индийские авиакомпании за минувшую неделю получили более 100 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах, только за текущее воскресенье поступило более 30 подобных угроз, сообщили авиакомпании. В частности, авиакомпания IndiGo сообщила, что получила сообщения о минировании шести своих рейсов. "Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим наивысшим приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами и принимаем все необходимые меры предосторожности в соответствии с инструкциями", - отметила авиакомпания. Аналогичные угрозы получили шесть рейсов авиакомпании Vistara и шесть рейсов авиакомпании Air India. Также авиакомпания Akasa Air заявила, что "некоторые из наших рейсов, выполнявшихся 20 октября 2024 года, получили оповещения о безопасности", и ее группы реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживают ситуацию и находятся на связи с органами безопасности и регулирующими органами. Волна ложных сообщений о минировании на индийских авиалайнерах началась 14 октября. Большинство угроз поступило с анонимных аккаунтов в соцсети X. Также пользователя этих аккаунтов опубликовали угрозы в адрес международных перевозчиков, таких как American Airlines, Jet Blue и Air New Zealand. Власти Индии сформировали особую группу для поиска источника угроз и выработки мер противодействия. Следователи подозревают, что злоумышленник использовал сети VPN для создания учетных записей в соцсети X, с которых публиковал угрозы. Для противодействия распространению ложных сведений власти Индии призвали блокировать распространяющие подобные сообщения аккаунты и удалять их.
https://ria.ru/20240825/aeroport-1968399132.html
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в мире, индия, indigo, air india, american airlines, происшествия
В мире, Индия, IndiGo, Air India, American Airlines, Происшествия
Индийские авиакомпании получили более ста ложных сообщений о бомбах

Индийские авиакомпании за неделю получили более ста ложных сообщений о бомбах

© Flickr / Paul HamiltonСамолеты авиакомпаний IndiGo и SpiceJetc в аэропорту имени Индиры Ганди в Дели
Самолеты авиакомпаний IndiGo и SpiceJetc в аэропорту имени Индиры Ганди в Дели - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Flickr / Paul Hamilton
Самолеты авиакомпаний IndiGo и SpiceJetc в аэропорту имени Индиры Ганди в Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Индийские авиакомпании за минувшую неделю получили более 100 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах, только за текущее воскресенье поступило более 30 подобных угроз, сообщили авиакомпании.
В частности, авиакомпания IndiGo сообщила, что получила сообщения о минировании шести своих рейсов.
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"Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим наивысшим приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами и принимаем все необходимые меры предосторожности в соответствии с инструкциями", - отметила авиакомпания.
Аналогичные угрозы получили шесть рейсов авиакомпании Vistara и шесть рейсов авиакомпании Air India. Также авиакомпания Akasa Air заявила, что "некоторые из наших рейсов, выполнявшихся 20 октября 2024 года, получили оповещения о безопасности", и ее группы реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживают ситуацию и находятся на связи с органами безопасности и регулирующими органами.
Волна ложных сообщений о минировании на индийских авиалайнерах началась 14 октября. Большинство угроз поступило с анонимных аккаунтов в соцсети X. Также пользователя этих аккаунтов опубликовали угрозы в адрес международных перевозчиков, таких как American Airlines, Jet Blue и Air New Zealand.
Власти Индии сформировали особую группу для поиска источника угроз и выработки мер противодействия. Следователи подозревают, что злоумышленник использовал сети VPN для создания учетных записей в соцсети X, с которых публиковал угрозы. Для противодействия распространению ложных сведений власти Индии призвали блокировать распространяющие подобные сообщения аккаунты и удалять их.
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В миреИндияIndiGoAir IndiaAmerican AirlinesПроисшествия
 
 
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