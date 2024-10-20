https://ria.ru/20241020/bloomberg-1978988427.html

"Даже Камала Харрис". СМИ сообщили Украине плохие новости

"Даже Камала Харрис". СМИ сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 20.10.2024

"Даже Камала Харрис". СМИ сообщили Украине плохие новости

В Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T15:15

2024-10-20T15:15

2024-10-20T15:15

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией, пишет Bloomberg."Даже если Камала Харрис станет президентом, вероятно, она будет добиваться сделки ради завершения войны, поскольку Вашингтон не видит сценария украинской победы, несмотря на американскую поддержку на сумму 175 миллиардов долларов", — говорится в материале.Обозреватель также добавил, что европейские страны из-за своих экономических и энергетических проблем также хотели бы завершения боевых действий на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

https://ria.ru/20241020/zaluzhnyy-1978975707.html

https://ria.ru/20241020/telegraph-1978972555.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, владимир путин, камала харрис, вооруженные силы украины, политика