Рейтинг@Mail.ru
Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:04 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/biryukov-1978999980.html
Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником
Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.10.2024
Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:04
2024-10-20T17:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797789150_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_9ef0facf8c67b46bace2b2ea3fd13cd8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. "Дорожное хозяйство – важнейший элемент жизнеобеспечения города. От труда работников этой сферы зависят качество и надёжность дорожно-транспортной инфраструктуры, а значит, безопасность и комфорт миллионов пешеходов, пассажиров и автомобилистов", - приводятся в сообщении слова Бирюкова. Глава комплекса городского хозяйства заявил, что круглогодично дорожники на высочайшем уровне содержат объекты дорожного хозяйства Москвы, принимают участие в крупных проектах комплексного благоустройства, занимаются цветочным оформлением и озеленением столицы. "В этом году вами в кратчайшие сроки выполнен ремонт участка Тверской улицы по современной технологии, недавно завершено обновление больше 20 километров набережных реки Яузы", - подчеркнул он. Он также отметил, что для выполнения поставленных задач создан многотысячный парк современной спецтехники, на 10 городских заводах производятся асфальтобетонные смеси, за изменением погодных условий круглосуточно следит собственное управление метеоразработок городских служб. "Присоединяемся к поздравлениям. Желаем каждому из наших специалистов здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Благодарим за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797789150_45:0:1183:853_1920x0_80_0_0_fd674c82e5242b2950710a9297d4f07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыГородские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы
Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
«
"Дорожное хозяйство – важнейший элемент жизнеобеспечения города. От труда работников этой сферы зависят качество и надёжность дорожно-транспортной инфраструктуры, а значит, безопасность и комфорт миллионов пешеходов, пассажиров и автомобилистов", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.
Глава комплекса городского хозяйства заявил, что круглогодично дорожники на высочайшем уровне содержат объекты дорожного хозяйства Москвы, принимают участие в крупных проектах комплексного благоустройства, занимаются цветочным оформлением и озеленением столицы.
"В этом году вами в кратчайшие сроки выполнен ремонт участка Тверской улицы по современной технологии, недавно завершено обновление больше 20 километров набережных реки Яузы", - подчеркнул он.
Он также отметил, что для выполнения поставленных задач создан многотысячный парк современной спецтехники, на 10 городских заводах производятся асфальтобетонные смеси, за изменением погодных условий круглосуточно следит собственное управление метеоразработок городских служб.
"Присоединяемся к поздравлениям. Желаем каждому из наших специалистов здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Благодарим за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала