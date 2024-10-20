https://ria.ru/20241020/biryukov-1978999980.html
Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником
Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.10.2024
Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:04
2024-10-20T17:04
2024-10-20T17:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797789150_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_9ef0facf8c67b46bace2b2ea3fd13cd8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. "Дорожное хозяйство – важнейший элемент жизнеобеспечения города. От труда работников этой сферы зависят качество и надёжность дорожно-транспортной инфраструктуры, а значит, безопасность и комфорт миллионов пешеходов, пассажиров и автомобилистов", - приводятся в сообщении слова Бирюкова. Глава комплекса городского хозяйства заявил, что круглогодично дорожники на высочайшем уровне содержат объекты дорожного хозяйства Москвы, принимают участие в крупных проектах комплексного благоустройства, занимаются цветочным оформлением и озеленением столицы. "В этом году вами в кратчайшие сроки выполнен ремонт участка Тверской улицы по современной технологии, недавно завершено обновление больше 20 километров набережных реки Яузы", - подчеркнул он. Он также отметил, что для выполнения поставленных задач создан многотысячный парк современной спецтехники, на 10 городских заводах производятся асфальтобетонные смеси, за изменением погодных условий круглосуточно следит собственное управление метеоразработок городских служб. "Присоединяемся к поздравлениям. Желаем каждому из наших специалистов здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Благодарим за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797789150_45:0:1183:853_1920x0_80_0_0_fd674c82e5242b2950710a9297d4f07e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале
.
«
"Дорожное хозяйство – важнейший элемент жизнеобеспечения города. От труда работников этой сферы зависят качество и надёжность дорожно-транспортной инфраструктуры, а значит, безопасность и комфорт миллионов пешеходов, пассажиров и автомобилистов", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.
Глава комплекса городского хозяйства заявил, что круглогодично дорожники на высочайшем уровне содержат объекты дорожного хозяйства Москвы, принимают участие в крупных проектах комплексного благоустройства, занимаются цветочным оформлением и озеленением столицы.
"В этом году вами в кратчайшие сроки выполнен ремонт участка Тверской улицы по современной технологии, недавно завершено обновление больше 20 километров набережных реки Яузы", - подчеркнул он.
Он также отметил, что для выполнения поставленных задач создан многотысячный парк современной спецтехники, на 10 городских заводах производятся асфальтобетонные смеси, за изменением погодных условий круглосуточно следит собственное управление метеоразработок городских служб.
"Присоединяемся к поздравлениям. Желаем каждому из наших специалистов здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Благодарим за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях", - говорится в сообщении.