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Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником

Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.10.2024

Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:04

2024-10-20T17:04

2024-10-20T17:04

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. "Дорожное хозяйство – важнейший элемент жизнеобеспечения города. От труда работников этой сферы зависят качество и надёжность дорожно-транспортной инфраструктуры, а значит, безопасность и комфорт миллионов пешеходов, пассажиров и автомобилистов", - приводятся в сообщении слова Бирюкова. Глава комплекса городского хозяйства заявил, что круглогодично дорожники на высочайшем уровне содержат объекты дорожного хозяйства Москвы, принимают участие в крупных проектах комплексного благоустройства, занимаются цветочным оформлением и озеленением столицы. "В этом году вами в кратчайшие сроки выполнен ремонт участка Тверской улицы по современной технологии, недавно завершено обновление больше 20 километров набережных реки Яузы", - подчеркнул он. Он также отметил, что для выполнения поставленных задач создан многотысячный парк современной спецтехники, на 10 городских заводах производятся асфальтобетонные смеси, за изменением погодных условий круглосуточно следит собственное управление метеоразработок городских служб. "Присоединяемся к поздравлениям. Желаем каждому из наших специалистов здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Благодарим за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях", - говорится в сообщении.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков