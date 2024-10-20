https://ria.ru/20241020/bespilotniki-1978943630.html

В Брянской области уничтожили еще два украинских БПЛА

В Брянской области уничтожили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024

В Брянской области уничтожили еще два украинских БПЛА

Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T05:49

2024-10-20T05:49

2024-10-20T05:56

специальная военная операция на украине

брянская область

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.В ночь на воскресенье Богомаз уже сообщал о сбитом БПЛА в регионе, пострадавших и разрушений не было."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.На месте, по его словам, работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978862583.html

https://ria.ru/20241020/minoborony-1978941941.html

брянская область

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брянская область