https://ria.ru/20241020/belgrad-1978739274.html

Освобождение Белграда от немецко-фашистских захватчиков

Освобождение Белграда от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 20.10.2024

Освобождение Белграда от немецко-фашистских захватчиков

Во время Второй мировой войны (1939-1945) войска Германии, Италии и Венгрии при содействии Болгарии 6 апреля 1941 года внезапно напали на Югославию (в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T01:12

2024-10-20T01:12

2024-10-20T01:12

справки

югославия

белград (город)

болгария

великая отечественная война (1941-1945)

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Во время Второй мировой войны (1939-1945) войска Германии, Италии и Венгрии при содействии Болгарии 6 апреля 1941 года внезапно напали на Югославию (в 1990-2000-е годы распалась на несколько государств) и сломили сопротивление королевской армии. 13 апреля они вступили в столицу страны – Белград (ныне столица Сербии). 18 апреля Югославию принудили к капитуляции. Территория страны была оккупирована и разделена между участниками агрессии.В июле 1941 года в Югославии начались боевые действия партизанских отрядов. Освобожденные от оккупантов районы становились базами партизанского движения. В ноябре 1942 года было принято решение о создании Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), в которую вошли партизанские отряды. К осени 1943 года около половины территории Югославии было освобождено от оккупантов.К концу сентября 1944 года, когда советские войска в результате разгрома крупных группировок противника на южном крыле советско-германского фронта, вышли на болгарско-югославскую границу и, форсировав Дунай, захватили плацдарм в районе города Турну-Северин, НОАЮ контролировала значительную часть территории страны. Однако во всех важнейших городах, на основных железнодорожных и автомобильных коммуникациях продолжали оставаться оккупанты. На территории Югославии вели боевые действия войска германской группы армий "Ф", а также войска Хорватского и Сербского государств. Еще во второй половине сентября 1944 года СССР и Югославия достигли договоренности о вступлении Красной армии на югославскую территорию. Позже, 5 октября, было подписано соглашение о совместных действиях НОАЮ и болгарских войск.На болгарско-югославской границе южнее советских войск, до стыка границ Болгарии, Югославии и Греции, были развернуты три болгарские армии. (В Болгарии в начале сентября 1944 года произошло антифашистское народное восстание, в результате которого был свергнут монархо-фашистский режим и создано правительство Отечественного фронта, установилась народная власть.) Для освобождения восточных районов Югославии и ее столицы Белграда от немецко-фашистских захватчиков была проведена Белградская стратегическая наступательная операция 28 сентября – 20 октября 1944 года советскими войсками совместно с соединениями Народно-освободительно армии Югославии и войсками Отечественного фронта Болгарии.Замысел Белградской операции заключался в том, чтобы совместными ударами советских и югославских войск на главном, белградском направлении, а также югославских и болгарских войск на вспомогательных, нишском и скопьевском, направлениях разгромить белградскую группировку противника (с 6 октября армейскую группу "Сербия"), освободить районы Сербии и Белград. Одновременно намечалось выйти на коммуникации немецко-фашистской группы армий "Е" и воспрепятствовать ее отходу с юга Балканского полуострова.К выполнению этой операции привлекались советские войска 3-го и 2-го Украинских фронтов, насчитывающие около 300 тысяч человек, около 2,7 тысячи орудий и минометов, 364 танка и самоходных артиллерийских установок, около 1,3 тысячи самолетов и до 80 боевых кораблей. Участвующие югославские войска имели 130 тысяч человек, 40 орудий; болгарские – примерно 156 тысяч человек, 937 орудий и минометов, 158 танков и самоходных артиллерийских установок, 127 самолетов. Им в восточных районах Югославии противостояли до 150 тысяч человек, 2130 орудий и минометов, 125 танков и штурмовых орудий, 352 самолета и 74 боевых корабля противника.Белградская операция началась 28 сентября переходом в наступление войск 3-го Украинского фронта, которые прорвали приграничный рубеж обороны в Восточно-Сербских горах и 8 октября вышли к реке Морава, захватив на ней два плацдарма. 12 октября с них был введен механизированный корпус, который устремился на Белград. 14 октября передовые подразделения советского танкового корпуса с десантом югославских бойцов на броне, не встречая серьезного противодействия немецких войск, достигли южной окраины Белграда. К этому времени войска 2-го Украинского фронта и часть югославских войск, форсировавших Дунай 10 октября, захватили плацдарм в 10 километрах северо-восточнее Белграда и создали условия для нанесения удара по городу.Боевые действия по освобождению Белграда начались 14 октября. В тот день советские и югославские соединения после мощной артиллерийской подготовки прорвали внешний оборонительный обвод. Однако в дальнейшем бои приняли затяжной характер. Контроль над некоторыми опорными пунктами по несколько раз переходил от одной к другой стороне. 20 октября бронекатера Дунайской военной флотилии отрезали противнику пути отхода через реки Дунай и Сава. Вскоре после этого сопротивление белградского гарнизона было сломлено окончательно. В этот день югославские и советские войска полностью освободили Белград. Затем, преследуя врага, советские войска переправились через реку Сава и вышли в район Рума (60 километров северо-западнее Белграда).В это же время войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии с югославскими частями окружили и уничтожили 30-тысячную группировку противника юго-восточнее Белграда. На юге болгарские армии, начавшие наступление 8-10 октября, во взаимодействии с югославскими и советскими войсками освободили Ниш, Лесковац, Скопле, Прокупле, перерезав удобные пути отхода германских войск из Греции и южной части Югославии. Во все периоды боевых действий активно применялись авиация и Дунайская военная флотилия, которые ударами с воздуха, огнем корабельной артиллерии, высадкой десантов, перевозкой боевой техники и различных грузов обеспечивали продвижение наземных войск.В результате Белградской операции была разгромлена армейская группа "Сербия", нанесен серьезный урон другим соединениям германской группы армий "Ф", освобождены восточные и северо-восточные районы Югославии, созданы благоприятные условия для наступления на будапештском направлении и завершения полного освобождения страны от германских оккупантов. Линия соприкосновения сторон на этом участке Балканского полуострова переместилась более чем на 200 километров западнее. Общие потери советских войск в ходе операции составили 18 838 человек, безвозвратные – 4 350 человек. Противник потерял до 45 тысяч убитыми и пленными.За мужество и отвагу, проявленные в боях за Белград, президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии наградил орденами и медалями более двух тысяч советских солдат и офицеров. Еще 13 воинов стали Народными героями Югославии.Орденами и медалями Советского Союза были награждены 300 бойцов и командиров Народной освободительной армии Югославии.В соответствии с указом Президиума Верховного СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль "За освобождение Белграда".(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, югославия, белград (город), болгария, великая отечественная война (1941-1945)