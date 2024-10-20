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СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие
СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие - РИА Новости, 20.10.2024
СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие
В подмосковном Раменском мужчина погиб при пожаре в бане во время празднования своего дня рождения, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:49
2024-10-20T19:49
2024-10-20T19:49
происшествия
раменское
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В подмосковном Раменском мужчина погиб при пожаре в бане во время празднования своего дня рождения, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник."Молодому человеку исполнилось 28 лет. Отметить это он решил на следующий день, позвав всех в баню. <...> В процессе празднования именинник уснул на втором этаже, а гости вышли на улицу", — говорится в сообщении.Как уточняет источник, пламя сильно разгорелось, и гостям не удалось спасти именинника.Правоохранители начали проверку.
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раменское
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происшествия, раменское
СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие
РЕН ТВ: в Раменском мужчина умер в бане во время празднования своего 28-летия