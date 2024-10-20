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СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие - РИА Новости, 20.10.2024
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19:49 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/banya-1979014253.html
СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие
СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие - РИА Новости, 20.10.2024
СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие
В подмосковном Раменском мужчина погиб при пожаре в бане во время празднования своего дня рождения, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:49
2024-10-20T19:49
происшествия
раменское
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В подмосковном Раменском мужчина погиб при пожаре в бане во время празднования своего дня рождения, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник."Молодому человеку исполнилось 28 лет. Отметить это он решил на следующий день, позвав всех в баню. &lt;...&gt; В процессе празднования именинник уснул на втором этаже, а гости вышли на улицу", — говорится в сообщении.Как уточняет источник, пламя сильно разгорелось, и гостям не удалось спасти именинника.Правоохранители начали проверку.
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раменское
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происшествия, раменское
Происшествия, Раменское
СМИ: в Подмосковье мужчина погиб, празднуя 28-летие

РЕН ТВ: в Раменском мужчина умер в бане во время празднования своего 28-летия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В подмосковном Раменском мужчина погиб при пожаре в бане во время празднования своего дня рождения, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"Молодому человеку исполнилось 28 лет. Отметить это он решил на следующий день, позвав всех в баню. <...> В процессе празднования именинник уснул на втором этаже, а гости вышли на улицу", — говорится в сообщении.
Как уточняет источник, пламя сильно разгорелось, и гостям не удалось спасти именинника.
Правоохранители начали проверку.
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