https://ria.ru/20241020/ataka-1979008368.html

"Хезболла" нанесла удары по городам и военным штабам на севере Израиля

"Хезболла" нанесла удары по городам и военным штабам на севере Израиля - РИА Новости, 20.10.2024

"Хезболла" нанесла удары по городам и военным штабам на севере Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским городам Хайфа и Цфат, по базе подготовки руководящих кадров армии обороны Израиля... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:55

2024-10-20T18:55

2024-10-20T19:13

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским городам Хайфа и Цфат, по базе подготовки руководящих кадров армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Шамшун и местам скопления живой силы ЦАХАЛ на разных участках приграничной зоны, сообщает пресс-служба движения в воскресенье."Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет базу подготовки офицерского состава армии Израиля Шамшун на западе Тивериадского озера", - говорится в одном из заявлений пресс-службы.Также, согласно отчетам, ливанское сопротивление несколько раз нанесло ракетные удары по городам Хайфа и Цфат, включая территорию базы Филун.Согласно отчётам пресс-службы, места скопления израильских военных были атакованы в нескольких пограничных израильских поселениях, в том числе в пограничных ливанских населённых пунктах Блида, Маркаба и Кфаркила.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024