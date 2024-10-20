https://ria.ru/20241020/ataka-1979008368.html
"Хезболла" нанесла удары по городам и военным штабам на севере Израиля
"Хезболла" нанесла удары по городам и военным штабам на севере Израиля - РИА Новости, 20.10.2024
"Хезболла" нанесла удары по городам и военным штабам на севере Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским городам Хайфа и Цфат, по базе подготовки руководящих кадров армии обороны Израиля... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T18:55
2024-10-20T18:55
2024-10-20T19:13
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским городам Хайфа и Цфат, по базе подготовки руководящих кадров армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Шамшун и местам скопления живой силы ЦАХАЛ на разных участках приграничной зоны, сообщает пресс-служба движения в воскресенье."Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет базу подготовки офицерского состава армии Израиля Шамшун на западе Тивериадского озера", - говорится в одном из заявлений пресс-службы.Также, согласно отчетам, ливанское сопротивление несколько раз нанесло ракетные удары по городам Хайфа и Цфат, включая территорию базы Филун.Согласно отчётам пресс-службы, места скопления израильских военных были атакованы в нескольких пограничных израильских поселениях, в том числе в пограничных ливанских населённых пунктах Блида, Маркаба и Кфаркила.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла удары по городам и военным штабам на севере Израиля
"Хезболла": центр подготовки командования ЦАХАЛ на базе Шимшон атакован ракетами
БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским городам Хайфа и Цфат, по базе подготовки руководящих кадров армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Шамшун и местам скопления живой силы ЦАХАЛ на разных участках приграничной зоны, сообщает пресс-служба движения в воскресенье.
«
"Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет базу подготовки офицерского состава армии Израиля Шамшун на западе Тивериадского озера", - говорится в одном из заявлений пресс-службы.
Также, согласно отчетам, ливанское сопротивление несколько раз нанесло ракетные удары по городам Хайфа и Цфат, включая территорию базы Филун.
Согласно отчётам пресс-службы, места скопления израильских военных были атакованы в нескольких пограничных израильских поселениях, в том числе в пограничных ливанских населённых пунктах Блида, Маркаба и Кфаркила.