https://ria.ru/20241020/assanzh-1978984682.html

Отец Ассанжа рассказал о благодарности Путину

Отец Ассанжа рассказал о благодарности Путину - РИА Новости, 20.10.2024

Отец Ассанжа рассказал о благодарности Путину

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что благодарен президенту России Владимиру Путину, который стал первым мировым... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:31

2024-10-20T14:31

2024-10-20T15:35

в мире

wikileaks

владимир путин

джулиан ассанж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576870522_0:290:3124:2047_1920x0_80_0_0_8b49c3b2f4aefead3b3093e20cbcd16c.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что благодарен президенту России Владимиру Путину, который стал первым мировым лидером, выступившим в защиту журналиста."Президент Путин в 2012 году стал первым главой государства, выступившим в защиту интересов Джулиана как издателя и гражданина. В то время в адрес Джулиана лилась порочащая ложь. <...> А Путин выступил в защиту его интересов как издателя и гражданина. За это я выражаю свою симпатию в адрес вашего президента", — сказал Шиптон.Ассанжа 24 июня освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Слушание по его делу состоялось на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. После этого журналист вылетел на родину в Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.

https://ria.ru/20241001/assanzh-1975782135.html

https://ria.ru/20240913/svoboda-1972429885.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, wikileaks, владимир путин, джулиан ассанж