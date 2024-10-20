Отец Ассанжа рассказал о благодарности Путину
Отец Ассанжа заявил, что благодарен Путину за поддержку основателя WikiLeaks
Отец Джулиана Ассанжа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что благодарен президенту России Владимиру Путину, который стал первым мировым лидером, выступившим в защиту журналиста.
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"Президент Путин в 2012 году стал первым главой государства, выступившим в защиту интересов Джулиана как издателя и гражданина. В то время в адрес Джулиана лилась порочащая ложь. <...> А Путин выступил в защиту его интересов как издателя и гражданина. За это я выражаю свою симпатию в адрес вашего президента", — сказал Шиптон.
Ассанжа 24 июня освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Слушание по его делу состоялось на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. После этого журналист вылетел на родину в Австралию.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.
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