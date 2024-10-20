https://ria.ru/20241020/armija-1978970149.html

ЦАХАЛ зафиксировала пуски 70 снарядов со стороны "Хезболлы"

ЦАХАЛ зафиксировала пуски 70 снарядов со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2024

ЦАХАЛ зафиксировала пуски 70 снарядов со стороны "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье зафиксировала пуски около 70 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах" по северным районам страны,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:55

2024-10-20T11:55

2024-10-20T11:55

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье зафиксировала пуски около 70 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах" по северным районам страны, сообщила армейская пресс-служба. "После сирен, прозвучавших между 11.09 и 11.12 (время совпадает с мск) в районах Западной Галилеи и Верхней Галилеи, было зафиксировано около 70 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены... было обнаружено также несколько упавших снарядов. Пожарно-спасательные службы Израиля ведут работы по тушению многочисленных пожаров, возникших в этом районе в результате атаки", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977907297.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024