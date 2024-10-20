https://ria.ru/20241020/armija-1978970149.html
ЦАХАЛ зафиксировала пуски 70 снарядов со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ зафиксировала пуски 70 снарядов со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировала пуски 70 снарядов со стороны "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье зафиксировала пуски около 70 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах" по северным районам страны,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:55
2024-10-20T11:55
2024-10-20T11:55
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье зафиксировала пуски около 70 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах" по северным районам страны, сообщила армейская пресс-служба. "После сирен, прозвучавших между 11.09 и 11.12 (время совпадает с мск) в районах Западной Галилеи и Верхней Галилеи, было зафиксировано около 70 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены... было обнаружено также несколько упавших снарядов. Пожарно-спасательные службы Израиля ведут работы по тушению многочисленных пожаров, возникших в этом районе в результате атаки", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977907297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ зафиксировала пуски 70 снарядов со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ зафиксировала пуски "Хезболлой" около 70 снарядов из Ливана