https://ria.ru/20241020/arest-1979029657.html

В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег

В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег - РИА Новости, 20.10.2024

В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег

Двое сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которых подозревают в хищении крупной денежной суммы у местного водителя, заключены под стражу в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:30

2024-10-20T21:30

2024-10-20T21:30

происшествия

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гибдд мвд рф

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двое сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которых подозревают в хищении крупной денежной суммы у местного водителя, заключены под стражу в Орле за превышение полномочий, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Орловской области. В субботу двоих инспекторов ДПС орловской Госавтоинспекции задержали по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере). "В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные о совершении подозреваемыми преступления, предусмотренного п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данному факту также возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как ранее сообщали в УМВД России по региону, мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги c переднего пассажирского сидения его машины. По данным УМВД, сотрудники ГАИ пояснили, что пытались остановить двигавшийся с выключенными фарами автомобиль Mazda 3, водитель не остановился, попытался скрыться, затем бросил автомобиль, сбежал с места происшествия и задержать его не смогли. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20241016/peterburg-1978355382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, орел, орловская область, гибдд мвд рф