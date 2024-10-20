В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег
В Орле арестованы инспекторы ДПС, подозреваемые в хищении 2,6 млн руб у водителя
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двое сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которых подозревают в хищении крупной денежной суммы у местного водителя, заключены под стражу в Орле за превышение полномочий, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Орловской области.
В субботу двоих инспекторов ДПС орловской Госавтоинспекции задержали по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере).
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"В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные о совершении подозреваемыми преступления, предусмотренного п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данному факту также возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как ранее сообщали в УМВД России по региону, мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги c переднего пассажирского сидения его машины. По данным УМВД, сотрудники ГАИ пояснили, что пытались остановить двигавшийся с выключенными фарами автомобиль Mazda 3, водитель не остановился, попытался скрыться, затем бросил автомобиль, сбежал с места происшествия и задержать его не смогли. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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