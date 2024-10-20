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В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег - РИА Новости, 20.10.2024
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21:30 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/arest-1979029657.html
В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег
В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег - РИА Новости, 20.10.2024
В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег
Двое сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которых подозревают в хищении крупной денежной суммы у местного водителя, заключены под стражу в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:30
2024-10-20T21:30
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двое сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которых подозревают в хищении крупной денежной суммы у местного водителя, заключены под стражу в Орле за превышение полномочий, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Орловской области. В субботу двоих инспекторов ДПС орловской Госавтоинспекции задержали по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере). "В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные о совершении подозреваемыми преступления, предусмотренного п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данному факту также возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как ранее сообщали в УМВД России по региону, мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги c переднего пассажирского сидения его машины. По данным УМВД, сотрудники ГАИ пояснили, что пытались остановить двигавшийся с выключенными фарами автомобиль Mazda 3, водитель не остановился, попытался скрыться, затем бросил автомобиль, сбежал с места происшествия и задержать его не смогли. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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происшествия, авто, россия, орел, орловская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Россия, Орел, Орловская область, ГИБДД МВД РФ
В Орле арестовали инспекторов ДПС, подозреваемых в крупном хищении денег

В Орле арестованы инспекторы ДПС, подозреваемые в хищении 2,6 млн руб у водителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двое сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которых подозревают в хищении крупной денежной суммы у местного водителя, заключены под стражу в Орле за превышение полномочий, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Орловской области.
В субботу двоих инспекторов ДПС орловской Госавтоинспекции задержали по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере).
«
"В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные о совершении подозреваемыми преступления, предусмотренного п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данному факту также возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как ранее сообщали в УМВД России по региону, мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги c переднего пассажирского сидения его машины. По данным УМВД, сотрудники ГАИ пояснили, что пытались остановить двигавшийся с выключенными фарами автомобиль Mazda 3, водитель не остановился, попытался скрыться, затем бросил автомобиль, сбежал с места происшествия и задержать его не смогли. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияАвтоРоссияОрелОрловская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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