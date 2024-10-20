Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев
Актер из сериала "Одесса-мама" Николай Седнев умер в возрасте 72 лет
© "Пигмалион Продакшн" (2004)Николай Седнев
© "Пигмалион Продакшн" (2004)
Николай Седнев . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советский и украинский актер Николай Седнев умер в четверг в возрасте 72 лет, сообщил режиссер Одесской киностудии Леонид Павловский.
"Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!" — написал он на странице в Facebook*.
Седнев родился в 1951 году, окончил трехгодичную учебную студию киноактера при Одесской киностудии, с конца 1990-х снимался в кино и сериалах. Актер известен по таким картинами, как "Одесса-мама", "Нюхач", "Письмо в Америку", "Настройщик" и "Второстепенные люди".
Также написал роман "В окрестностях Милены", который вошел в лонг-лист премии "Русский Букер".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!" — написал он на странице в Facebook*.
Седнев родился в 1951 году, окончил трехгодичную учебную студию киноактера при Одесской киностудии, с конца 1990-х снимался в кино и сериалах. Актер известен по таким картинами, как "Одесса-мама", "Нюхач", "Письмо в Америку", "Настройщик" и "Второстепенные люди".
Также написал роман "В окрестностях Милены", который вошел в лонг-лист премии "Русский Букер".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.