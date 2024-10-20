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Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев - РИА Новости, 20.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:48 20.10.2024 (обновлено: 10:11 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/akter-1978934085.html
Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев
Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев - РИА Новости, 20.10.2024
Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев
Советский и украинский актер Николай Седнев умер в четверг в возрасте 72 лет, сообщил режиссер Одесской киностудии Леонид Павловский."Ушел кинорежиссер и актер... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T00:48
2024-10-20T10:11
культура
одесская киностудия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советский и украинский актер Николай Седнев умер в четверг в возрасте 72 лет, сообщил режиссер Одесской киностудии Леонид Павловский."Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!" — написал он на странице в Facebook*.Седнев родился в 1951 году, окончил трехгодичную учебную студию киноактера при Одесской киностудии, с конца 1990-х снимался в кино и сериалах. Актер известен по таким картинами, как "Одесса-мама", "Нюхач", "Письмо в Америку", "Настройщик" и "Второстепенные люди".Также написал роман "В окрестностях Милены", который вошел в лонг-лист премии "Русский Букер".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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одесская киностудия, россия
Культура, Одесская киностудия, Россия
Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев

Актер из сериала "Одесса-мама" Николай Седнев умер в возрасте 72 лет

© "Пигмалион Продакшн" (2004)Николай Седнев
Николай Седнев - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© "Пигмалион Продакшн" (2004)
Николай Седнев . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советский и украинский актер Николай Седнев умер в четверг в возрасте 72 лет, сообщил режиссер Одесской киностудии Леонид Павловский.

"Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!" — написал он на странице в Facebook*.

Седнев родился в 1951 году, окончил трехгодичную учебную студию киноактера при Одесской киностудии, с конца 1990-х снимался в кино и сериалах. Актер известен по таким картинами, как "Одесса-мама", "Нюхач", "Письмо в Америку", "Настройщик" и "Второстепенные люди".

Также написал роман "В окрестностях Милены", который вошел в лонг-лист премии "Русский Букер".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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