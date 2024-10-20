https://ria.ru/20241020/akter-1978934085.html

Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев

Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев - РИА Новости, 20.10.2024

Умер актер из сериалов "Нюхач" и "Одесса-мама" Николай Седнев

Советский и украинский актер Николай Седнев умер в четверг в возрасте 72 лет, сообщил режиссер Одесской киностудии Леонид Павловский."Ушел кинорежиссер и актер... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T00:48

2024-10-20T00:48

2024-10-20T10:11

культура

одесская киностудия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978955139_0:2:704:398_1920x0_80_0_0_7846e49ac40279af8fad08a346eb3a9a.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советский и украинский актер Николай Седнев умер в четверг в возрасте 72 лет, сообщил режиссер Одесской киностудии Леонид Павловский."Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!" — написал он на странице в Facebook*.Седнев родился в 1951 году, окончил трехгодичную учебную студию киноактера при Одесской киностудии, с конца 1990-х снимался в кино и сериалах. Актер известен по таким картинами, как "Одесса-мама", "Нюхач", "Письмо в Америку", "Настройщик" и "Второстепенные люди".Также написал роман "В окрестностях Милены", который вошел в лонг-лист премии "Русский Букер".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесская киностудия, россия