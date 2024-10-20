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Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось много - РИА Новости, 20.10.2024
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20:31 20.10.2024 (обновлено: 21:05 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/aeroport-1979023349.html
Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось много
Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось много - РИА Новости, 20.10.2024
Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось много
Желающих удочерить ребёнка, оставленного в аэропорту Антальи, оказалось достаточно, но приоритет отдаётся родственникам, сообщила РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:31
2024-10-20T21:05
анталья (провинция)
анна кузнецова
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Желающих удочерить ребёнка, оставленного в аэропорту Антальи, оказалось достаточно, но приоритет отдаётся родственникам, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Желающих взять ребёнка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдаётся родственникам", - сказала Кузнецова.Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Агентство DHA ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.
https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html
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анталья (провинция), анна кузнецова, госдума рф, в мире
Анталья (провинция), Анна Кузнецова, Госдума РФ, В мире
Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось много

Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось достаточно

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Желающих удочерить ребёнка, оставленного в аэропорту Антальи, оказалось достаточно, но приоритет отдаётся родственникам, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Желающих взять ребёнка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдаётся родственникам", - сказала Кузнецова.
Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Агентство DHA ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.
Аэропорт Антальи - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство
18 октября, 11:45
 
Анталья (провинция)Анна КузнецоваГосдума РФВ мире
 
 
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