https://ria.ru/20241020/aeroport-1979023349.html

Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось много

Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось много - РИА Новости, 20.10.2024

Желающих удочерить оставленную в аэропорту Антальи девочку оказалось много

Желающих удочерить ребёнка, оставленного в аэропорту Антальи, оказалось достаточно, но приоритет отдаётся родственникам, сообщила РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:31

2024-10-20T20:31

2024-10-20T21:05

анталья (провинция)

анна кузнецова

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Желающих удочерить ребёнка, оставленного в аэропорту Антальи, оказалось достаточно, но приоритет отдаётся родственникам, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Желающих взять ребёнка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдаётся родственникам", - сказала Кузнецова.Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Агентство DHA ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.

https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html

анталья (провинция)

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анталья (провинция), анна кузнецова, госдума рф, в мире