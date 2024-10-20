https://ria.ru/20241020/aeroport-1978953677.html

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.10.2024

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:04

2024-10-20T09:04

2024-10-20T09:49

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация."Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в заявлении.Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Позднее, в 9:30 мск, ограничения сняли.

https://ria.ru/20241002/pobeda-1975859377.html

казань

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия