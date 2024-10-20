https://ria.ru/20241020/aeroport-1978953677.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.10.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
Временные ограничения ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:04
2024-10-20T09:04
2024-10-20T09:49
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация."Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в заявлении.Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Позднее, в 9:30 мск, ограничения сняли.
https://ria.ru/20241002/pobeda-1975859377.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности