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Западные страны избегают ответственность за Вторую мировую, заявил Вулин - РИА Новости, 19.10.2024
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14:35 19.10.2024 (обновлено: 14:36 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/vulin-1978887794.html
Западные страны избегают ответственность за Вторую мировую, заявил Вулин
Западные страны избегают ответственность за Вторую мировую, заявил Вулин - РИА Новости, 19.10.2024
Западные страны избегают ответственность за Вторую мировую, заявил Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин указал на то, что допущение переписывания истории помогает таким странам Запада, как ФРГ и Италия, сложить с себя... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:35
2024-10-19T14:36
в мире
сербия
россия
александр вулин
александр боцан-харченко
константин косачев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
госдума рф
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин указал на то, что допущение переписывания истории помогает таким странам Запада, как ФРГ и Италия, сложить с себя ответственность за преступления в ходе Второй мировой войны. В представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде - в субботу открылась научная конференция на тему Освобождения Белграда и Сербии во Второй мировой войне. На открытии присутствовали Вулин, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович, зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, посол РФ Александр Боцан-Харченко, офицеры армии Сербии, сербские и российские эксперты. "Мы - сербы и русские - иногда осознанно или неосознанно участвовали в этом, допускали, чтобы на наших глазах переписывалась история, думая, что тем, что по-джентльменски не напоминая, что наши соседи и соотечественники и союзники сделали во Второй мировой войне, сделаем так, чтобы зло не повторилось. Сербы и россияне, мы говорим о "нацистской" Германии, это неточно, речь идет о Германии, вы не найдете печати вермахта со словом "нацизм", и ни одно решение о расстрелах сербов, россиян, евреев не принято в партийной ячейке НСДАП, но в официальных органах немецкого государства", - заявил Вулин собравшимся и добавил, что Гитлер был избран большинством голосов немецкого народа. "Поэтому мы, позволяя себе говорить о "нацистской Германии", "фашистской Италии", оказываем услугу и даем им возможность преступления, которые совершали их деды, представить как преступления, которые совершали какие-то там другие нацисты. Но они не были какие-то там, на Восточном фронте было 7 миллионов немецких солдат, а сколько было членов НСДАП? Семь миллионов граждан Германии сознательно и добровольно, слушая свои власти, на основании своих законов отправились убить как можно больше россиян, сербов, евреев, цыган, всех тех, кого определила идеология немецкого государства", - подчеркнул замглавы правительства Сербии. Накануне состоялось торжественное открытие выставки Государственного центрального музея современной истории России с фотографиями военных лет в центре Белграда при поддержке министерства культуры РФ. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20241019/serbiya-1978845495.html
https://ria.ru/20241015/zapad-1978157168.html
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в мире, сербия, россия, александр вулин, александр боцан-харченко, константин косачев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), госдума рф
В мире, Сербия, Россия, Александр Вулин, Александр Боцан-Харченко, Константин Косачев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Госдума РФ
Западные страны избегают ответственность за Вторую мировую, заявил Вулин

Александр Вулин: переписывание истории помогает Западу избегать ответственность

© AP PhotoАнглийские войска наблюдают за обороной противника во время вторжения союзных войск в Италию, 1943 год
Английские войска наблюдают за обороной противника во время вторжения союзных войск в Италию, 1943 год - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo
Английские войска наблюдают за обороной противника во время вторжения союзных войск в Италию, 1943 год. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин указал на то, что допущение переписывания истории помогает таким странам Запада, как ФРГ и Италия, сложить с себя ответственность за преступления в ходе Второй мировой войны.
В представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде - в субботу открылась научная конференция на тему Освобождения Белграда и Сербии во Второй мировой войне. На открытии присутствовали Вулин, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович, зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, посол РФ Александр Боцан-Харченко, офицеры армии Сербии, сербские и российские эксперты.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей
Вчера, 00:10
"Мы - сербы и русские - иногда осознанно или неосознанно участвовали в этом, допускали, чтобы на наших глазах переписывалась история, думая, что тем, что по-джентльменски не напоминая, что наши соседи и соотечественники и союзники сделали во Второй мировой войне, сделаем так, чтобы зло не повторилось. Сербы и россияне, мы говорим о "нацистской" Германии, это неточно, речь идет о Германии, вы не найдете печати вермахта со словом "нацизм", и ни одно решение о расстрелах сербов, россиян, евреев не принято в партийной ячейке НСДАП, но в официальных органах немецкого государства", - заявил Вулин собравшимся и добавил, что Гитлер был избран большинством голосов немецкого народа.
"Поэтому мы, позволяя себе говорить о "нацистской Германии", "фашистской Италии", оказываем услугу и даем им возможность преступления, которые совершали их деды, представить как преступления, которые совершали какие-то там другие нацисты. Но они не были какие-то там, на Восточном фронте было 7 миллионов немецких солдат, а сколько было членов НСДАП? Семь миллионов граждан Германии сознательно и добровольно, слушая свои власти, на основании своих законов отправились убить как можно больше россиян, сербов, евреев, цыган, всех тех, кого определила идеология немецкого государства", - подчеркнул замглавы правительства Сербии.
Накануне состоялось торжественное открытие выставки Государственного центрального музея современной истории России с фотографиями военных лет в центре Белграда при поддержке министерства культуры РФ.
Елена Пономарева - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Запад фальсифицирует прошлое о Второй мировой войне, заявила Пономарева
15 октября, 15:32
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Историческая правда о Второй мировой войне мешает Западу, заявил Лукашенко
8 октября, 17:40
 
В миреСербияРоссияАлександр ВулинАлександр Боцан-ХарченкоКонстантин КосачевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Госдума РФ
 
 
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