https://ria.ru/20241019/vostok-1978874446.html

Под Хабаровском мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства

Под Хабаровском мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства - РИА Новости, 19.10.2024

Под Хабаровском мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства

Мигрантов, не вставших на воинский учет в Хабаровском крае, впервые на Дальнем Востоке лишили российского гражданства, сообщает пресс-служба УМВД России по... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:27

2024-10-19T11:27

2024-10-19T11:27

хабаровский край

дальний восток

россия

происшествия

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ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Мигрантов, не вставших на воинский учет в Хабаровском крае, впервые на Дальнем Востоке лишили российского гражданства, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. "На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что трое выходцев республики Таджикистан в августе получили российское гражданство. При этом они обязались быть верными стране, соблюдать конституцию и законы Российской Федерации. О том, что мужчины не встали на воинский учет, выяснилось в ходе совместной работы военного комиссариата Хабаровского края и управления по вопросам миграции краевого ОВД. Мигрантов задержали полицейские с коллегами из регионального УФСБ России. "В настоящее время ранее выданные мужчинам паспорта граждан Российской Федерации изъяты и признаны недействительными. Всем троим необходимо покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978474980.html

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хабаровский край

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровский край, дальний восток, россия, происшествия