https://ria.ru/20241019/vostok-1978874446.html
Под Хабаровском мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства
Под Хабаровском мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства - РИА Новости, 19.10.2024
Под Хабаровском мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства
Мигрантов, не вставших на воинский учет в Хабаровском крае, впервые на Дальнем Востоке лишили российского гражданства, сообщает пресс-служба УМВД России по... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:27
2024-10-19T11:27
2024-10-19T11:27
хабаровский край
дальний восток
россия
происшествия
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ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Мигрантов, не вставших на воинский учет в Хабаровском крае, впервые на Дальнем Востоке лишили российского гражданства, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. "На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что трое выходцев республики Таджикистан в августе получили российское гражданство. При этом они обязались быть верными стране, соблюдать конституцию и законы Российской Федерации. О том, что мужчины не встали на воинский учет, выяснилось в ходе совместной работы военного комиссариата Хабаровского края и управления по вопросам миграции краевого ОВД. Мигрантов задержали полицейские с коллегами из регионального УФСБ России. "В настоящее время ранее выданные мужчинам паспорта граждан Российской Федерации изъяты и признаны недействительными. Всем троим необходимо покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978474980.html
https://ria.ru/20241016/grazhdanstvo-1978420369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровский край, дальний восток, россия, происшествия
Хабаровский край, Дальний Восток, Россия, Происшествия
Под Хабаровском мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства
Под Хабаровском трех мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства
ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Мигрантов, не вставших на воинский учет в Хабаровском крае, впервые на Дальнем Востоке лишили российского гражданства, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
"На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что трое выходцев республики Таджикистан
в августе получили российское гражданство. При этом они обязались быть верными стране, соблюдать конституцию и законы Российской Федерации.
О том, что мужчины не встали на воинский учет, выяснилось в ходе совместной работы военного комиссариата Хабаровского края и управления по вопросам миграции краевого ОВД. Мигрантов задержали полицейские с коллегами из регионального УФСБ России.
"В настоящее время ранее выданные мужчинам паспорта граждан Российской Федерации изъяты и признаны недействительными. Всем троим необходимо покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.