https://ria.ru/20241019/uljanov-1978929104.html

Ульянов заявил, что X искусственно уменьшает охваты его публикаций

Ульянов заявил, что X искусственно уменьшает охваты его публикаций - РИА Новости, 19.10.2024

Ульянов заявил, что X искусственно уменьшает охваты его публикаций

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соцсеть X по политическим причинам уменьшает охваты его публикаций, как это было и... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T23:50

2024-10-19T23:50

2024-10-19T23:50

технологии

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

илон маск

twitter

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соцсеть X по политическим причинам уменьшает охваты его публикаций, как это было и до покупки бывшего Twitter американским предпринимателем Илоном Маском. "Для меня ничего не изменилось. И Twitter, и X искусственно ограничивает мой аккаунт по политическим причинам", - написал Ульянов в X. Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.

https://ria.ru/20240408/sotsseti-1938716427.html

россия

вена

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), илон маск, twitter