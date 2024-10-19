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Ульянов заявил, что X искусственно уменьшает охваты его публикаций - РИА Новости, 19.10.2024
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23:50 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/uljanov-1978929104.html
Ульянов заявил, что X искусственно уменьшает охваты его публикаций
Ульянов заявил, что X искусственно уменьшает охваты его публикаций - РИА Новости, 19.10.2024
Ульянов заявил, что X искусственно уменьшает охваты его публикаций
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соцсеть X по политическим причинам уменьшает охваты его публикаций, как это было и... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:50
2024-10-19T23:50
технологии
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вена
михаил ульянов (дипломат)
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twitter
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соцсеть X по политическим причинам уменьшает охваты его публикаций, как это было и до покупки бывшего Twitter американским предпринимателем Илоном Маском. "Для меня ничего не изменилось. И Twitter, и X искусственно ограничивает мой аккаунт по политическим причинам", - написал Ульянов в X. Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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технологии, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), илон маск, twitter
Технологии, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Илон Маск, Twitter
Ульянов заявил, что X искусственно уменьшает охваты его публикаций

Ульянов заявил, что X по политическим причинам уменьшает охваты его публикаций

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соцсеть X по политическим причинам уменьшает охваты его публикаций, как это было и до покупки бывшего Twitter американским предпринимателем Илоном Маском.
«
"Для меня ничего не изменилось. И Twitter, и X искусственно ограничивает мой аккаунт по политическим причинам", - написал Ульянов в X.
Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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ТехнологииРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Илон МаскTwitter
 
 
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