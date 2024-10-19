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В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей - РИА Новости, 19.10.2024
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00:10 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/serbiya-1978845495.html
В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей
В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей - РИА Новости, 19.10.2024
В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей
Сербы не смогут забыть тысячи советских воинов, павших на сербской земле в борьбе с нацизмом, заявил по итогам встречи с зампредом Совета Федерации Константином РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T00:10
2024-10-19T00:10
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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Сербы не смогут забыть тысячи советских воинов, павших на сербской земле в борьбе с нацизмом, заявил по итогам встречи с зампредом Совета Федерации Константином Косачевым министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович. Попович в пятницу принял участие в открытии выставки Государственного центрального музея современной истории России с фотографиями военных лет в центре Белграда в присутствии посла РФ Александра Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина и первого замминистра культуры Сербии Миомира Джорджевича. Затем Попович провел встречу с зампредом Совфеда РФ. "Мы согласились в том, что сербы и русские веками стояли плечом к плечу в борьбе против общих неприятелей. Мы, сербы, никогда не сможем забыть тысячи советских воинов, павших в борьбе с нацизмом, которые покоятся в нашей земле. Наша вековая дружба и братство и сегодня - фундамент, но котором стоят стратегические партнерские отношения Сербии и России", - написал Попович в соцсетях по итогам встречи. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Освобождение Сербии от нацистов связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20240829/makron-1969278136.html
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сербия, россия, белград (город), александр боцан-харченко, александр вучич, совет федерации рф, константин косачев, в мире, госдума рф
Сербия, Россия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, В мире, Госдума РФ
В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей

В Сербии заявили, что не забудут тысячи павших советских воинов-освободителей

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Сербы не смогут забыть тысячи советских воинов, павших на сербской земле в борьбе с нацизмом, заявил по итогам встречи с зампредом Совета Федерации Константином Косачевым министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович.
Попович в пятницу принял участие в открытии выставки Государственного центрального музея современной истории России с фотографиями военных лет в центре Белграда в присутствии посла РФ Александра Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина и первого замминистра культуры Сербии Миомира Джорджевича.
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Затем Попович провел встречу с зампредом Совфеда РФ.
"Мы согласились в том, что сербы и русские веками стояли плечом к плечу в борьбе против общих неприятелей. Мы, сербы, никогда не сможем забыть тысячи советских воинов, павших в борьбе с нацизмом, которые покоятся в нашей земле. Наша вековая дружба и братство и сегодня - фундамент, но котором стоят стратегические партнерские отношения Сербии и России", - написал Попович в соцсетях по итогам встречи.
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор.
Освобождение Сербии от нацистов связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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