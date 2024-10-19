Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе
Пушков заявил, что в Германии верят в победу Харрис больше, чем в самих США
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США, а сами немцы являются нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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"Настроения в Германии совершенно не соответствуют настроениям в США: там Харрис находится в критической точке предвыборной кампании, а в Германии 72% (!) убеждены в победе Харрис, настолько верят своим СМИ. В наши дни немцы выглядят нация с самыми промытыми мозгами в Европе. Впрочем, точно так же было в 1930-40 годы. Прецеденты есть", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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