https://ria.ru/20241019/pushkov-1978898671.html

Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе

Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе - РИА Новости, 19.10.2024

Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе

В Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США, а сами немцы являются нацией с "самыми промытыми... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:44

2024-10-19T16:44

2024-10-19T16:44

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алексей пушков

дональд трамп

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США, а сами немцы являются нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Настроения в Германии совершенно не соответствуют настроениям в США: там Харрис находится в критической точке предвыборной кампании, а в Германии 72% (!) убеждены в победе Харрис, настолько верят своим СМИ. В наши дни немцы выглядят нация с самыми промытыми мозгами в Европе. Впрочем, точно так же было в 1930-40 годы. Прецеденты есть", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241008/kharris-1976912110.html

сша

германия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, германия, европа, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024