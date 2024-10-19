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Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе - РИА Новости, 19.10.2024
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16:44 19.10.2024
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Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе
Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе - РИА Новости, 19.10.2024
Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе
В Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США, а сами немцы являются нацией с "самыми промытыми... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:44
2024-10-19T16:44
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США, а сами немцы являются нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Настроения в Германии совершенно не соответствуют настроениям в США: там Харрис находится в критической точке предвыборной кампании, а в Германии 72% (!) убеждены в победе Харрис, настолько верят своим СМИ. В наши дни немцы выглядят нация с самыми промытыми мозгами в Европе. Впрочем, точно так же было в 1930-40 годы. Прецеденты есть", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, германия, европа, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Германия, Европа, Камала Харрис, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Пушков назвал немцев нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе

Пушков заявил, что в Германии верят в победу Харрис больше, чем в самих США

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США, а сами немцы являются нацией с "самыми промытыми мозгами" в Европе, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Настроения в Германии совершенно не соответствуют настроениям в США: там Харрис находится в критической точке предвыборной кампании, а в Германии 72% (!) убеждены в победе Харрис, настолько верят своим СМИ. В наши дни немцы выглядят нация с самыми промытыми мозгами в Европе. Впрочем, точно так же было в 1930-40 годы. Прецеденты есть", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Пушков рассказал о планах Харрис по Украине
8 октября, 11:16
 
В миреСШАГерманияЕвропаКамала ХаррисАлексей ПушковДональд ТрампСовет Федерации РФВыборы президента США — 2024
 
 
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