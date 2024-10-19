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Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах - РИА Новости, 19.10.2024
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12:42 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/pushkov-1978881018.html
Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах
Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах - РИА Новости, 19.10.2024
Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах
Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на выборах может спасти только откровенная скандальная фальсификация, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:42
2024-10-19T12:42
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на выборах может спасти только откровенная скандальная фальсификация, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале. "Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования. Но согласится ли основная масса американцев с такой фальсификацией?" - написал Пушков.Сенатор отметил, что демократы тратят намного больше денег в колеблющихся штатах, чем республиканцы, на стороне Харрис также вся либеральная пресса — при этом она все равно проигрывает. "В отчаянии Харрис бросилась давать интервью на консервативный телеканал Fox News, симпатизирующий Трампу, и там в очередной раз опозорилась. Да так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал ее за этот медийный провал под орех", - напомнил политик. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241018/sotsset-1978676129.html
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в мире, сша, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах

Пушков: Харрис на выборах может спасти только откровенная фальсификация

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на выборах может спасти только откровенная скандальная фальсификация, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
"Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования. Но согласится ли основная масса американцев с такой фальсификацией?" - написал Пушков.
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Сенатор отметил, что демократы тратят намного больше денег в колеблющихся штатах, чем республиканцы, на стороне Харрис также вся либеральная пресса — при этом она все равно проигрывает.
"В отчаянии Харрис бросилась давать интервью на консервативный телеканал Fox News, симпатизирующий Трампу, и там в очередной раз опозорилась. Да так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал ее за этот медийный провал под орех", - напомнил политик.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАКамала ХаррисАлексей ПушковДональд ТрампСовет Федерации РФВыборы президента США — 2024
 
 
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