https://ria.ru/20241019/pushkov-1978881018.html

Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах

Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах - РИА Новости, 19.10.2024

Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах

Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на выборах может спасти только откровенная скандальная фальсификация, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:42

2024-10-19T12:42

2024-10-19T12:42

в мире

сша

камала харрис

алексей пушков

дональд трамп

совет федерации рф

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на выборах может спасти только откровенная скандальная фальсификация, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале. "Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования. Но согласится ли основная масса американцев с такой фальсификацией?" - написал Пушков.Сенатор отметил, что демократы тратят намного больше денег в колеблющихся штатах, чем республиканцы, на стороне Харрис также вся либеральная пресса — при этом она все равно проигрывает. "В отчаянии Харрис бросилась давать интервью на консервативный телеканал Fox News, симпатизирующий Трампу, и там в очередной раз опозорилась. Да так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал ее за этот медийный провал под орех", - напомнил политик. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241018/sotsset-1978676129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024