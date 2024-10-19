Пушков рассказал, что может спасти Харрис на выборах
Пушков: Харрис на выборах может спасти только откровенная фальсификация
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на выборах может спасти только откровенная скандальная фальсификация, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
"Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования. Но согласится ли основная масса американцев с такой фальсификацией?" - написал Пушков.
Meta* занижает рейтинг постов с критикой Харрис
18 октября, 11:10
Сенатор отметил, что демократы тратят намного больше денег в колеблющихся штатах, чем республиканцы, на стороне Харрис также вся либеральная пресса — при этом она все равно проигрывает.
"В отчаянии Харрис бросилась давать интервью на консервативный телеканал Fox News, симпатизирующий Трампу, и там в очередной раз опозорилась. Да так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал ее за этот медийный провал под орех", - напомнил политик.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.