https://ria.ru/20241019/nasledstvo-1978870951.html

Адвокат рассказала, когда выгоднее отказаться от наследства

Адвокат рассказала, когда выгоднее отказаться от наследства - РИА Новости, 19.10.2024

Адвокат рассказала, когда выгоднее отказаться от наследства

Перед принятием квартиры в наследство стоит проверить, не оставил ли ее прежний владелец долги, ведь они перейдут новому владельцу вместе с недвижимостью,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:39

2024-10-19T10:39

2024-10-19T10:39

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Перед принятием квартиры в наследство стоит проверить, не оставил ли ее прежний владелец долги, ведь они перейдут новому владельцу вместе с недвижимостью, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической компании Maximova&partners Ольга Максимова. "Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Соответственно, принятие в наследство недвижимости автоматически влечет принятие на себя и обязанности отвечать по долгам наследодателя. Нельзя принять только активы, а долги не принимать. Если наследник принимает квартиру, ему необходимо быть готовым к выплачиванию долгов наследодателя. Это могут быть как долги по оплате коммунальных платежей, так и другие долги, например, долги по кредитам, долги перед МФО, по распискам", - предупредила адвокат. Она отметила, что в тех случаях, когда размер долгов наследодателя равен или выше рыночной стоимости наследуемого имущества, принятие наследства становится просто не выгодным. Помимо долгов, следует учитывать и расходы на принятие наследства – на правовые и технические услуги нотариуса, проезд к месту открытия наследства, к месту нахождения недвижимости, если вы находитесь в разных регионах, услуги юристов, если возникнут какие-то непредвиденные юридические сложности. Также необходимо оплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство в размере от 0,3 % до 0,6 %, в зависимости от степени родства и очередности призвания к наследству, от стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей. "Если жилая недвижимость не представляет никакой ценности для наследников, от наследства, обремененного долгами, дешевле отказаться. Отказ может быть совершен либо активными действиями путем подачи заявления об отказе от наследства, либо пассивно, когда наследники никак не проявляются, не совершают никаких действий по ее принятию", - сказала Максимова. В этом случае недвижимость переходит в собственность муниципального образования или города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, в зависимости от того, на чьей территории она расположена. Как проверить наследодателя на долги"Основная проблема при наследовании, как узнать, есть ли долги у наследодателя? Если наследники не были близки с наследодателем, они навряд ли знают о его кредитной нагрузке. Иногда даже супруги скрывают получение кредитов друг от друга, что уж говорить, например, о детях, живущих в других городах", - указала адвокат. Она отметила, что нотариус не обязан разыскивать долги умершего самостоятельно, но можно попросить его сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Все бы хорошо, добавила Максимова, но в кредитной истории не отражаются долги по займам, взятым у соседей, друзей, коллег, у работодателя. Наследник также может не знать о привлечении наследодателя к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица, которое обанкротилось при его участии. Поэтому даже, если в кредитной истории будет все чисто, наследники не застрахованы от предъявления денежных требований другими кредиторами. "Чтобы хоть как-то подстраховаться, можно не торопиться с подачей заявления на принятие наследства. Возможно, за 6 месяцев, которые отводятся на принятие наследства, кредиторы сами объявятся, хотя вероятность не велика, они могут и не знать о смерти своего должника. Также рекомендую проверить наличие судебных процессов с участием наследодателя на сайтах судов общей юрисдикции и арбитражных судов, проверить наличие возбужденных исполнительных производств по базе данных службы судебных приставов", - посоветовала адвокат. Как признать умершего банкротомАдвокат отметила, что если наследник узнал о долгах наследодателя, когда уже подал заявление о принятии наследства, то отказаться от него можно только в том случае, если 6-месячный срок с момента открытия наследства не истек. "А что делать, если наследство принято, 6-месячный срок с момента открытия наследства истек, а на горизонте появились кредиторы? Придется платить по долгам наследодателя. Поскольку размер ответственности наследника по долгам наследодателя ограничивается стоимостью унаследованного имущества, никакой несправедливости в этом нет. Не хотите платить из своих денежных средств, продайте квартиру и расплатитесь. Единственный способ не платить и сохранить квартиру – признать умершего должника банкротом. Но этот способ подходит только тем наследникам, кто на момент открытия наследства проживал в этой квартире вместе с наследодателем, и эта квартира для них являлась единственно пригодным для проживания жильем. Тогда все долги наследодателя будут списаны в процедуре банкротства, а на квартиру будет распространяться исполнительский иммунитет. В противном случае квартира будет продана с торгов, а вырученные денежные средства пойдут на расчеты с кредиторами. В моей практике, как раз, было именно такое дело. Мы возбудили дело о банкротстве умершего отца наследницы, к которой постучались кредиторы. Списали все его долги, а единственное жилье сохранили", - рассказала Максимова. По ее словам, часто встречаются случаи, когда наследники отказываются от принятия недвижимости в наследство перед собственным банкротством, чтобы спасти эту недвижимость для себя или для других наследников от реализации в процессе банкротства. "Однако такой отказ, сделанный в течение 3-х лет до возбуждения дела о банкротстве, может быть признан недействительным по заявлению арбитражного управляющего. Судебная практика исходит из того, что отказ от ликвидного имущества при наличии у должника неисполненных денежных обязательств и отсутствии сведений об ином имуществе, достаточном для погашения требований кредиторов, влечет причинение вреда имущественным правам кредиторов", - предупредила адвокат.

https://ria.ru/20240319/nasledstvo-1758587258.html

https://realty.ria.ru/20241008/nasledstvo-1976816648.html

https://realty.ria.ru/20240502/nasledstvo-1942418801.html

https://ria.ru/20240523/sud-1947884948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, санкт-петербург, севастополь