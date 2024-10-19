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Эксперты развеяли мифы о вредности наггетсов и их составе - РИА Новости, 19.10.2024
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09:52 19.10.2024 (обновлено: 15:45 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/naggetsy-1978865628.html
Эксперты развеяли мифы о вредности наггетсов и их составе
Эксперты развеяли мифы о вредности наггетсов и их составе - РИА Новости, 19.10.2024
Эксперты развеяли мифы о вредности наггетсов и их составе
Куриные наггетсы для "Вкусно — и точка" делаются из стопроцентной куриной грудки, рассказала РИА Новости директор по производству "Мираторг Запад" Анжелика... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:52
2024-10-19T15:45
общество
мираторг
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Куриные наггетсы для "Вкусно — и точка" делаются из стопроцентной куриной грудки, рассказала РИА Новости директор по производству "Мираторг Запад" Анжелика Невоструева. "Мираторг Запад" (входит в агрохолдинг "Мираторг") является одним из основных поставщиков наггетсов для "Вкусно - и точка". В понедельник в пресс-службе ресторанной сети сообщали, что за 2 года с момента переоткрытия был продан 261 миллион порций наггетсов. "Про наггетсы некоторые говорят, что это вредная еда - это неправда. В них основная составляющая - стопроцентная куриная грудка, содержащая большое количество белка", - сказала Невоструева. Во "Вкусно - и точка" отметили, что для сохранения полезных свойств продукта применяется технология "шоковой заморозки". "Глубокое охлаждение происходит не при привычных минус 18 градусах, а при экстремальных температурах: от минус 40 до 45 градусов", - пояснили в компании. Отмечается, что качество куриной продукции обеспечивается не только благодаря технологическому процессу. "На него влияет благополучие и здоровье бройлера на протяжении всего жизненного цикла, качество кормов и условия содержания, включая высокие стандарты санитарии и гигиены. Для продукции используется птица, которая содержится не в клетках, а в птичниках напольного содержания. Это обеспечивает им свободное движение, правильное развитие мускулатуры и доступ к свежей воде и корму", - указали в ресторанной сети. Что касается формы наггетсов, то во "Вкусно - и точка" отметили, что они остались той же формы, какие были у McDonald's. "Всего их четыре: колокольчик, мяч, ботинок и косточка. Форма никак не связана с безотходным производством, наггетсы не штампуются, а формируются сразу в нужную форму", - отметили в пресс-службе ресторанной сети, добавив, что пристально следят и за весом каждого наггетса, который составляет около 21 грамма. Отмечается, что наггетсы, которые "Мираторг" производит под своей торговой маркой и для "Вкусно - и точка" отличаются по составу: другое соотношение специй, кукурузной муки и в целом соотношение мяса и темпуры. "Наггетсы в темпуре под маркой "Мираторг" предназначены для жарки на сковороде, а не во фритюре", - уточнила Невоструева.
https://ria.ru/20240410/immunitet-1938971184.html
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общество, мираторг, mcdonald's corporation
Общество, Мираторг, McDonald's Corporation
Эксперты развеяли мифы о вредности наггетсов и их составе

"Мираторг Запад": наггетсы для "Вкусно — и точка" делают из куриной грудки

© Depositphotos.com / dolphfynlowЖареные наггетсы на тарелке
Жареные наггетсы на тарелке - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Depositphotos.com / dolphfynlow
Жареные наггетсы на тарелке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Куриные наггетсы для "Вкусно — и точка" делаются из стопроцентной куриной грудки, рассказала РИА Новости директор по производству "Мираторг Запад" Анжелика Невоструева.
"Мираторг Запад" (входит в агрохолдинг "Мираторг") является одним из основных поставщиков наггетсов для "Вкусно - и точка". В понедельник в пресс-службе ресторанной сети сообщали, что за 2 года с момента переоткрытия был продан 261 миллион порций наггетсов.
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"Про наггетсы некоторые говорят, что это вредная еда - это неправда. В них основная составляющая - стопроцентная куриная грудка, содержащая большое количество белка", - сказала Невоструева.
Во "Вкусно - и точка" отметили, что для сохранения полезных свойств продукта применяется технология "шоковой заморозки". "Глубокое охлаждение происходит не при привычных минус 18 градусах, а при экстремальных температурах: от минус 40 до 45 градусов", - пояснили в компании.
Отмечается, что качество куриной продукции обеспечивается не только благодаря технологическому процессу. "На него влияет благополучие и здоровье бройлера на протяжении всего жизненного цикла, качество кормов и условия содержания, включая высокие стандарты санитарии и гигиены. Для продукции используется птица, которая содержится не в клетках, а в птичниках напольного содержания. Это обеспечивает им свободное движение, правильное развитие мускулатуры и доступ к свежей воде и корму", - указали в ресторанной сети.
Что касается формы наггетсов, то во "Вкусно - и точка" отметили, что они остались той же формы, какие были у McDonald's. "Всего их четыре: колокольчик, мяч, ботинок и косточка. Форма никак не связана с безотходным производством, наггетсы не штампуются, а формируются сразу в нужную форму", - отметили в пресс-службе ресторанной сети, добавив, что пристально следят и за весом каждого наггетса, который составляет около 21 грамма.
Отмечается, что наггетсы, которые "Мираторг" производит под своей торговой маркой и для "Вкусно - и точка" отличаются по составу: другое соотношение специй, кукурузной муки и в целом соотношение мяса и темпуры. "Наггетсы в темпуре под маркой "Мираторг" предназначены для жарки на сковороде, а не во фритюре", - уточнила Невоструева.
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ОбществоМираторгMcDonald's Corporation
 
 
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