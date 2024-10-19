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На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли - РИА Новости, 19.10.2024
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10:51 19.10.2024 (обновлено: 15:27 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/lodka-1978872013.html
На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли
На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли - РИА Новости, 19.10.2024
На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли
Моторная лодка перевернулась на Ладожском озере в Ленинградской области, погибли два человека, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:51
2024-10-19T15:27
происшествия
ладожское озеро
ленинградская область
волховский район
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Моторная лодка перевернулась на Ладожском озере в Ленинградской области, погибли два человека, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. &quot;Восемнадцатого октября 2024 года в районе деревни Лигово Волховского района в акватории Ладожского озера обнаружена перевернутая моторная лодка. В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
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ладожское озеро
ленинградская область
волховский район
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происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, волховский район, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ладожское озеро, Ленинградская область, Волховский район, Северо-Западная транспортная прокуратура
На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли

На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли, один пострадал

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура.Моторная лодка, которая перевернулась на Ладожском озере
Моторная лодка, которая перевернулась на Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура.
Моторная лодка, которая перевернулась на Ладожском озере
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Моторная лодка перевернулась на Ладожском озере в Ленинградской области, погибли два человека, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«

"Восемнадцатого октября 2024 года в районе деревни Лигово Волховского района в акватории Ладожского озера обнаружена перевернутая моторная лодка. В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице", — подчеркнули в ведомстве.

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
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ПроисшествияЛадожское озероЛенинградская областьВолховский районСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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