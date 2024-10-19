https://ria.ru/20241019/lodka-1978872013.html

На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли

На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли - РИА Новости, 19.10.2024

На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли

Моторная лодка перевернулась на Ладожском озере в Ленинградской области, погибли два человека, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:51

2024-10-19T10:51

2024-10-19T15:27

происшествия

ладожское озеро

ленинградская область

волховский район

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Моторная лодка перевернулась на Ладожском озере в Ленинградской области, погибли два человека, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Восемнадцатого октября 2024 года в районе деревни Лигово Волховского района в акватории Ладожского озера обнаружена перевернутая моторная лодка. В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице", — подчеркнули в ведомстве.Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

https://ria.ru/20241018/sahalin-1978646986.html

ладожское озеро

ленинградская область

волховский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, волховский район, северо-западная транспортная прокуратура