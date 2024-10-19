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КНДР ответит ударом в случае повторного вторжения военных средств Сеула
КНДР ответит ударом в случае повторного вторжения военных средств Сеула - РИА Новости, 19.10.2024
КНДР ответит ударом в случае повторного вторжения военных средств Сеула
Новое вторжение "военных средств" со стороны Сеула будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары, сообщило северокорейское Центральное телеграфное РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T03:21
2024-10-19T03:21
2024-10-19T09:32
в мире
сеул
пхеньян
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Новое вторжение "военных средств" со стороны Сеула будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) после обнаружения в Пхеньяне обломков южнокорейского дрона.Как заявили в Минобороны КНДР, части дрона в одном из районов города нашли 13 октября."Представитель Министерства обороны КНДР предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары", — говорится в публикации ЦТАК.МИД КНДР заявил 11 октября, что с начала месяца Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — для распространения листовок, и назвал этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.Южнокорейские военные отвергли обвинение в отправке дронов в КНДР, отметив, что ничего подобного не происходило.Пятнадцатого октября КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы.
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сеул
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в мире, сеул, пхеньян, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Сеул, Пхеньян, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
КНДР ответит ударом в случае повторного вторжения военных средств Сеула
ЦТАК: Пхеньян ответит ударом на повторное вторжение вооруженных средств Сеула
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Новое вторжение "военных средств" со стороны Сеула будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) после обнаружения в Пхеньяне обломков южнокорейского дрона.
Как заявили в Минобороны КНДР, части дрона в одном из районов города нашли 13 октября.
«
"Представитель Министерства обороны КНДР предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары", — говорится в публикации ЦТАК.
МИД КНДР заявил 11 октября, что с начала месяца Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — для распространения листовок, и назвал этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.
Южнокорейские военные отвергли обвинение в отправке дронов в КНДР, отметив, что ничего подобного не происходило.
Пятнадцатого октября КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы.