https://ria.ru/20241019/kndr-1978849872.html

КНДР ответит ударом в случае повторного вторжения военных средств Сеула

КНДР ответит ударом в случае повторного вторжения военных средств Сеула - РИА Новости, 19.10.2024

КНДР ответит ударом в случае повторного вторжения военных средств Сеула

Новое вторжение "военных средств" со стороны Сеула будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары, сообщило северокорейское Центральное телеграфное РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T03:21

2024-10-19T03:21

2024-10-19T09:32

в мире

сеул

пхеньян

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Новое вторжение "военных средств" со стороны Сеула будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) после обнаружения в Пхеньяне обломков южнокорейского дрона.Как заявили в Минобороны КНДР, части дрона в одном из районов города нашли 13 октября."Представитель Министерства обороны КНДР предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары", — говорится в публикации ЦТАК.МИД КНДР заявил 11 октября, что с начала месяца Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — для распространения листовок, и назвал этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.Южнокорейские военные отвергли обвинение в отправке дронов в КНДР, отметив, что ничего подобного не происходило.Пятнадцатого октября КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978223272.html

сеул

пхеньян

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, сеул, пхеньян, южная корея, кндр (северная корея)