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В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин - РИА Новости, 19.10.2024
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02:48 19.10.2024 (обновлено: 05:31 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/khellouin-1978849023.html
В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин
В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин - РИА Новости, 19.10.2024
В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил импортозаместить Хэллоуин — провести ребрендинг праздника, переименовав его в "Ночь таинственных историй". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T02:48
2024-10-19T05:31
госдума рф
борис чернышов (депутат)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил импортозаместить Хэллоуин — провести ребрендинг праздника, переименовав его в "Ночь таинственных историй"."Лучшее решение, на мой взгляд, это ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа. "Макдоналдс" в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещен. То же самое нужно сделать с Хэллоуином. Вместо него нам нужна условная "Ночь таинственных историй", — сказал Чернышов РИА Новости. Депутат считает, что главная проблема Хэллоуина в том, что он транслирует иностранные смыслы, которые в итоге впитывает молодежь России. По его мнению, "Ночь таинственных историй", вместо западных символов будет популяризировать российские."Например, легендарные мистические произведения русских классиков: "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя, "Мастера и Маргариту" Булгакова и другие великие романы, которые пугают, но заставляют думать", — отметил парламентарий.
https://ria.ru/20241014/prazdnik-1977655971.html
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госдума рф, борис чернышов (депутат), россия
Госдума РФ, Борис Чернышов (депутат), Россия
В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин

Депутат Чернышов предложил переименовать Хэллоуин в Ночь таинственных историй

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов
Вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил импортозаместить Хэллоуин — провести ребрендинг праздника, переименовав его в "Ночь таинственных историй".
"Лучшее решение, на мой взгляд, это ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа. "Макдоналдс" в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещен. То же самое нужно сделать с Хэллоуином. Вместо него нам нужна условная "Ночь таинственных историй", — сказал Чернышов РИА Новости.
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Депутат считает, что главная проблема Хэллоуина в том, что он транслирует иностранные смыслы, которые в итоге впитывает молодежь России. По его мнению, "Ночь таинственных историй", вместо западных символов будет популяризировать российские.
"Например, легендарные мистические произведения русских классиков: "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя, "Мастера и Маргариту" Булгакова и другие великие романы, которые пугают, но заставляют думать", — отметил парламентарий.
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