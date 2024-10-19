https://ria.ru/20241019/khellouin-1978849023.html

В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин

В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин - РИА Новости, 19.10.2024

В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил импортозаместить Хэллоуин — провести ребрендинг праздника, переименовав его в "Ночь таинственных историй". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T02:48

2024-10-19T02:48

2024-10-19T05:31

госдума рф

борис чернышов (депутат)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916294724_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_8e8b4baacb4e60982206a01f1ab0c3b8.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил импортозаместить Хэллоуин — провести ребрендинг праздника, переименовав его в "Ночь таинственных историй"."Лучшее решение, на мой взгляд, это ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа. "Макдоналдс" в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещен. То же самое нужно сделать с Хэллоуином. Вместо него нам нужна условная "Ночь таинственных историй", — сказал Чернышов РИА Новости. Депутат считает, что главная проблема Хэллоуина в том, что он транслирует иностранные смыслы, которые в итоге впитывает молодежь России. По его мнению, "Ночь таинственных историй", вместо западных символов будет популяризировать российские."Например, легендарные мистические произведения русских классиков: "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя, "Мастера и Маргариту" Булгакова и другие великие романы, которые пугают, но заставляют думать", — отметил парламентарий.

https://ria.ru/20241014/prazdnik-1977655971.html

https://ria.ru/20241013/pamyatnik-1977789996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, борис чернышов (депутат), россия