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В Торезе ДНР нацисты убили не менее 600 солдат и граждан СССР в годы ВОВ
В Торезе ДНР нацисты убили не менее 600 солдат и граждан СССР в годы ВОВ - РИА Новости, 19.10.2024
В Торезе ДНР нацисты убили не менее 600 солдат и граждан СССР в годы ВОВ
Не менее 600 раненых советских военных и мирных граждан могли быть убиты немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в концентрационном... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:22
2024-10-19T07:22
2024-10-19T07:22
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 600 раненых советских военных и мирных граждан могли быть убиты немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в концентрационном лагере в Торезе на территории нынешней ДНР, рассказал РИА Новости замруководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по ДНР Герман Горничар. Ранее он сообщал, что следователи-криминалисты изучают информацию о массовом захоронении в районе города Торез, где в годы войны существовал концентрационный лагерь. "По архивным данным, там (в концентрационном лагере - ред.) убили не менее 600 раненных военнопленных. В этом лагере были и моряки, взятые фашистами в плен, и мирные жители", - сказал Горничар. Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник - День криминалистики.
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в мире, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), торез
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Великая Отечественная война (1941-1945), Торез
В Торезе ДНР нацисты убили не менее 600 солдат и граждан СССР в годы ВОВ
Горничар: В концлагере в Торезе могли быть убиты 600 советских военных и мирных
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 600 раненых советских военных и мирных граждан могли быть убиты немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в концентрационном лагере в Торезе на территории нынешней ДНР, рассказал РИА Новости замруководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по ДНР Герман Горничар.
Ранее он сообщал, что следователи-криминалисты изучают информацию о массовом захоронении в районе города Торез, где в годы войны существовал концентрационный лагерь.
"По архивным данным, там (в концентрационном лагере - ред.) убили не менее 600 раненных военнопленных. В этом лагере были и моряки, взятые фашистами в плен, и мирные жители", - сказал Горничар.
Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник - День криминалистики.