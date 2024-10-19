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В Торезе ДНР нацисты убили не менее 600 солдат и граждан СССР в годы ВОВ

В Торезе ДНР нацисты убили не менее 600 солдат и граждан СССР в годы ВОВ - РИА Новости, 19.10.2024

В Торезе ДНР нацисты убили не менее 600 солдат и граждан СССР в годы ВОВ

Не менее 600 раненых советских военных и мирных граждан могли быть убиты немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в концентрационном... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:22

2024-10-19T07:22

2024-10-19T07:22

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торез

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 600 раненых советских военных и мирных граждан могли быть убиты немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в концентрационном лагере в Торезе на территории нынешней ДНР, рассказал РИА Новости замруководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по ДНР Герман Горничар. Ранее он сообщал, что следователи-криминалисты изучают информацию о массовом захоронении в районе города Торез, где в годы войны существовал концентрационный лагерь. "По архивным данным, там (в концентрационном лагере - ред.) убили не менее 600 раненных военнопленных. В этом лагере были и моряки, взятые фашистами в плен, и мирные жители", - сказал Горничар. Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник - День криминалистики.

https://ria.ru/20240208/fsb-1926048766.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), торез