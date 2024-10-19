https://ria.ru/20241019/briks-1978864181.html
Посол прокомментировал возможное подключение Еревана и Баку к БРИКС
Посол прокомментировал возможное подключение Еревана и Баку к БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
Посол прокомментировал возможное подключение Еревана и Баку к БРИКС
Возможное в будущем подключение Еревана и Баку к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:36
2024-10-19T09:36
2024-10-19T09:36
в мире
армения
азербайджан
ереван
сергей копыркин
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саммит брикс в казани в 2024 году
баку
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ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Возможное в будущем подключение Еревана и Баку к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос, планируется ли "на полях" саммита БРИКС обсуждение вопросов нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. "Такой информацией я не располагаю. Могу лишь добавить, что возможное в будущем подключение к деятельности БРИКС Армении и Азербайджана объективно увеличит поле межгосударственного диалога, что позитивно отразится на процессе нормализации отношений", - заявил посол.
https://ria.ru/20240808/erevan-1964911101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ереван, сергей копыркин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, баку
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Сергей Копыркин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Баку
Посол прокомментировал возможное подключение Еревана и Баку к БРИКС
Копыркин: подключение Еревана и Баку к БРИКС позитивно скажется на их отношениях