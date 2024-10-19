https://ria.ru/20241019/briks-1978864181.html

Посол прокомментировал возможное подключение Еревана и Баку к БРИКС

Посол прокомментировал возможное подключение Еревана и Баку к БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024

Посол прокомментировал возможное подключение Еревана и Баку к БРИКС

Возможное в будущем подключение Еревана и Баку к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:36

2024-10-19T09:36

2024-10-19T09:36

в мире

армения

азербайджан

ереван

сергей копыркин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

баку

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ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Возможное в будущем подключение Еревана и Баку к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос, планируется ли "на полях" саммита БРИКС обсуждение вопросов нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. "Такой информацией я не располагаю. Могу лишь добавить, что возможное в будущем подключение к деятельности БРИКС Армении и Азербайджана объективно увеличит поле межгосударственного диалога, что позитивно отразится на процессе нормализации отношений", - заявил посол.

https://ria.ru/20240808/erevan-1964911101.html

армения

азербайджан

ереван

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, ереван, сергей копыркин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, баку