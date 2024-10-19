https://ria.ru/20241019/briks-1978858236.html

БРИКС нужны наднациональные органы управления, считает эксперт

БРИКС нужны наднациональные органы управления, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2024

БРИКС нужны наднациональные органы управления, считает эксперт

Входящие в БРИКС страны очень разные по структуре экономик, населению и ресурсам, но имеют и совпадающие интересы, для обеспечения и реализации планов развития... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:56

2024-10-19T07:56

2024-10-19T07:56

саммит брикс

брикс

россия

казань

бразилия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Входящие в БРИКС страны очень разные по структуре экономик, населению и ресурсам, но имеют и совпадающие интересы, для обеспечения и реализации планов развития и строительства нового миропорядка необходима наднациональная структура управления этим объединением, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "БРИКС - это ядро, если мы говорим о структуре ядра, то Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка - страны очень разные. Страны очень крупные, страны, которые очень много решают в геоэкономике и геополитике, в мировой экономике, но при этом очень и очень разные. Они разные по структуре экономики, по темпам роста, по торговому платежному балансу, по численности населения, доступности ресурсов, по взаимодействию с другими странами. Плюс к БРИКС примыкают страны, которые хотят нового, справедливого миропорядка. Нужна наднациональная структура. БРИКС - это пока больше как клуб по интересам, то есть надо создавать глобальные институты управления, чтобы объединить разные национальные интересы в единую стратегию нового миропорядка", - сказал Лосев. Пока в объединении национальные интересы доминируют, отметил эксперт. По его мнению, саммит БРИКС в Казани может стать отправной точкой для выявления общих интересов и создания органов их реализации. "Сейчас необходимо создавать структуры для проведения политики объединения. Экономической, военной, научной, технологической. Это может быть коллегиальное управление в интересах всех стран, входящих в БРИКС+. Начинать надо с тех сфер, где национальные интересы совпадают. Саммит в Казани и будет такой возможностью: найти эти совпадения. И если есть этот общий взгляд - необходимо создавать инструменты реализации этой стратегии" , - сказал эксперт. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20241019/briks-1978853383.html

https://ria.ru/20241019/briks-1978853204.html

россия

казань

бразилия

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