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Японский эксперт: значение БРИКС как альтернативы риторике G7 повысилось - РИА Новости, 19.10.2024
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05:28 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/briks-1978853383.html
Японский эксперт: значение БРИКС как альтернативы риторике G7 повысилось
Японский эксперт: значение БРИКС как альтернативы риторике G7 повысилось - РИА Новости, 19.10.2024
Японский эксперт: значение БРИКС как альтернативы риторике G7 повысилось
Изменения в международной обстановке в последние несколько лет существенно повысили значение БРИКС в качестве альтернативы риторике стран G7, которые более не... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:28
2024-10-19T05:28
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ТОКИО, 19 окт - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Изменения в международной обстановке в последние несколько лет существенно повысили значение БРИКС в качестве альтернативы риторике стран G7, которые более не являются центром мировых ценностей, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. "В прошлом (в начале 2000-х годов) БРИКС, вероятно, и казался лишь игрой слов. Однако изменения в международной обстановке в последние два-три года кардинально изменили эту ситуацию. Ничто не демонстрирует более ясно, чем недавние действия БРИКС, что G7 является не более чем центром силы, а не центром мировых ценностей. Я считаю, что значение существования БРИКС как альтернативы риторике группы G7 и ей подобным стало чрезвычайно важным", - подчеркнул эксперт. По мнению профессора Кумо, в настоящее время главными бенефициарами объединения, безусловно, являются Россия и Китай, но "по мере трансформации БРИКС в организацию многостороннего сотрудничества это также принесет пользу неприсоединившимся странам Юго-Восточной Азии, таким как Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Бангладеш, Мьянма, Лаос и другим". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241018/putin-1978802503.html
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в мире, россия, брикс, g7, китай, япония
В мире, Россия, БРИКС, G7, Китай, Япония
Японский эксперт: значение БРИКС как альтернативы риторике G7 повысилось

Значение БРИКС как альтернативы риторике G7 увеличилось, заявил японский эксперт

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ТОКИО, 19 окт - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Изменения в международной обстановке в последние несколько лет существенно повысили значение БРИКС в качестве альтернативы риторике стран G7, которые более не являются центром мировых ценностей, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.
"В прошлом (в начале 2000-х годов) БРИКС, вероятно, и казался лишь игрой слов. Однако изменения в международной обстановке в последние два-три года кардинально изменили эту ситуацию. Ничто не демонстрирует более ясно, чем недавние действия БРИКС, что G7 является не более чем центром силы, а не центром мировых ценностей. Я считаю, что значение существования БРИКС как альтернативы риторике группы G7 и ей подобным стало чрезвычайно важным", - подчеркнул эксперт.
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По мнению профессора Кумо, в настоящее время главными бенефициарами объединения, безусловно, являются Россия и Китай, но "по мере трансформации БРИКС в организацию многостороннего сотрудничества это также принесет пользу неприсоединившимся странам Юго-Восточной Азии, таким как Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Бангладеш, Мьянма, Лаос и другим".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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