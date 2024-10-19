Посол: Москва может содействовать Армении, если она наладит диалог с БРИКС
Если Армения созреет наладить диалог с БРИКС, Москва может содействовать Еревану
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Российская сторона может содействовать Армении, если в Ереване созреет решение наладить диалог с БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"Россия как председатель БРИКС в 2024 году распространяет в ходе контактов с армянскими партнерами, а также в информационном пространстве Армении актуальную информацию о деятельности объединения и приоритетах нашего председательства. Если в Ереване созреет решение налаживать диалог с БРИКС, то наши армянские друзья могут в этом опираться на содействие России", - отметил Копыркин.
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При этом он напомнил, что в ходе выступления на Всеармянском форуме в Ереване 18 сентября армянский премьер Никол Пашинян сообщил об отсутствии у Армении намерений интегрироваться в БРИКС.
"Исходим из того, что позиция официального Еревана на этот счет будет формироваться в том числе и по итогам поездки в Казань. Очевидно, что Армения как любое суверенное государство должна четко понимать, соответствует ли ее интересам подключение к той или иной многосторонней структуре", - заявил посол.
Вместе с тем, он обратил внимание на информацию, озвученную 10 октября помощником президента Российской Федерации Юрием Ушаковым, о том, что на саммите в Казани планируется введение новой категории "государство-партнер" БРИКС, которая не будет давать права голоса при принятии ключевых решений, но со временем позволит стать полноправным участником объединения.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.