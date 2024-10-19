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В Сербии осудили отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица

В Сербии осудили отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица - РИА Новости, 19.10.2024

В Сербии осудили отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица

Отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оскорбляет память жертв, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на конференции в... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:49

2024-10-19T17:49

2024-10-19T18:51

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александр вулин

александр боцан-харченко

константин косачев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

госдума рф

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БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. Отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оскорбляет память жертв, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на конференции в представительстве Россотрудничества в Белграде. "Знаете ли вы, что и в этом году в день освобождения Аушвица мероприятие пройдет без участия советской (российской. — Прим. ред.) стороны? Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь? Потому что считается, что политика российского государства, наследника Красной армии, неприятна в данный момент правительству Польши", — сказал он.В представительстве Россотрудничества — Российском центре науки и культуры "Русский дом" сегодня открылась научная конференция на тему освобождения Белграда и Сербии во Второй мировой войне. На открытии присутствовали Вулин, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович, зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, посол России Александр Боцан-Харченко, офицеры армии Сербии, сербские и российские эксперты. Накануне состоялось торжественное открытие выставки Государственного центрального музея современной истории России с фотографиями военных лет в центре Белграда при поддержке Министерства культуры России. Представители посольства и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html

https://ria.ru/20241019/vulin-1978887794.html

https://ria.ru/20241019/serbiya-1978845495.html

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в мире, сербия, россия, александр вулин, александр боцан-харченко, константин косачев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), госдума рф