https://ria.ru/20241018/yaytsa-1978658995.html

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца - РИА Новости, 18.10.2024

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

Ситуация с яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:55

2024-10-18T09:55

2024-10-18T10:10

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ситуация с яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями, сообщили РИА Новости в Минсельхозе. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди производителей и в ритейле ранее в пятницу написала, что два крупных производителя куриных яиц — птицефабрики "Вараксино" и "Волжанин" — начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. В начале октября сообщалось, что с ноября на 5% повысит стоимость продукции птицефабрика "Окская". "В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. …Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования", — прокомментировали в Минсельхозе. Там же напомнили, что по данным на 16 октября, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно. Сейчас их средняя стоимость составляет 75,1 и 61 рублей за десяток.

https://ria.ru/20240715/akra-1959676662.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)