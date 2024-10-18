https://ria.ru/20241018/yaytsa-1978658995.html
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца - РИА Новости, 18.10.2024
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца
Ситуация с яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:55
2024-10-18T09:55
2024-10-18T10:10
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ситуация с яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями, сообщили РИА Новости в Минсельхозе. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди производителей и в ритейле ранее в пятницу написала, что два крупных производителя куриных яиц — птицефабрики "Вараксино" и "Волжанин" — начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. В начале октября сообщалось, что с ноября на 5% повысит стоимость продукции птицефабрика "Окская". "В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. …Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования", — прокомментировали в Минсельхозе. Там же напомнили, что по данным на 16 октября, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно. Сейчас их средняя стоимость составляет 75,1 и 61 рублей за десяток.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца
Минсельхоз: ситуация с яйцами стабильна, но производители могут поднимать цены
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ситуация с яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями, сообщили РИА Новости в Минсельхозе.
Газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди производителей и в ритейле ранее в пятницу написала, что два крупных производителя куриных яиц — птицефабрики "Вараксино" и "Волжанин" — начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. В начале октября сообщалось, что с ноября на 5% повысит стоимость продукции птицефабрика "Окская".
«
"В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. …Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования", — прокомментировали в Минсельхозе
.
Там же напомнили, что по данным на 16 октября, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно. Сейчас их средняя стоимость составляет 75,1 и 61 рублей за десяток.