https://ria.ru/20241018/vrach-1978637145.html
Прокуратура Приамурья даст оценку действиям врача, оскорблявшего пациентов
Прокуратура Приамурья даст оценку действиям врача, оскорблявшего пациентов - РИА Новости, 18.10.2024
Прокуратура Приамурья даст оценку действиям врача, оскорблявшего пациентов
Прокуратура в Приамурье даст оценку действиям врача, которого уволили после того, как он на видео оскорблял пациентов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:56
2024-10-18T04:56
2024-10-18T04:56
происшествия
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура в Приамурье даст оценку действиям врача, которого уволили после того, как он на видео оскорблял пациентов, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в медицинском халате рассказывает, что он устал из-за потока пациентов, а одного пожилого мужчину оскорбил, так как тот не понимал, к каким врачам ему надо записаться. После появилось видео, на котором этот же врач извиняется за оскорбления, но отмечает, что часто работает без обеда, а от пациентов слышит лишь упреки. Минздрав области сообщил, что врач уволен. Министерство принесло извинения пациентам за неподобающее поведение бывшего сотрудника. "Прокуратурой проводится проверка в отношении этого должностного лица. Будет дана оценка его действиям на предмет высказанных выражений в отношении пациентов и соблюдения врачебной этики, будет проверена правомерность его действий", - сказал собеседник.
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
Прокуратура Приамурья даст оценку действиям врача, оскорблявшего пациентов
Прокуратура Приамурья оценит действия врача, оскорбившего пожилого мужчину
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура в Приамурье даст оценку действиям врача, которого уволили после того, как он на видео оскорблял пациентов, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.
В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в медицинском халате рассказывает, что он устал из-за потока пациентов, а одного пожилого мужчину оскорбил, так как тот не понимал, к каким врачам ему надо записаться. После появилось видео, на котором этот же врач извиняется за оскорбления, но отмечает, что часто работает без обеда, а от пациентов слышит лишь упреки. Минздрав области сообщил, что врач уволен. Министерство принесло извинения пациентам за неподобающее поведение бывшего сотрудника.
"Прокуратурой проводится проверка в отношении этого должностного лица. Будет дана оценка его действиям на предмет высказанных выражений в отношении пациентов и соблюдения врачебной этики, будет проверена правомерность его действий", - сказал собеседник.