https://ria.ru/20241018/vrach-1978634731.html
В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов
В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов - РИА Новости, 18.10.2024
В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов
Врач из Амурской области, оскорбивший пациентов на видео, уволен, региональный Минздрав извинился за его поведение. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:03
2024-10-18T04:03
2024-10-18T04:03
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Врач из Амурской области, оскорбивший пациентов на видео, уволен, региональный Минздрав извинился за его поведение. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в медицинском халате рассказывает, что он устал из-за потока пациентов, а одного пожилого мужчину оскорбил, так как тот не понимал, к каким врачам ему надо записаться. После появилось видео, на котором этот же врач извиняется за оскорбления, но отмечает, что часто работает без обеда, а от пациентов слышит лишь упреки. "В социальных сетях распространилось видео, оскорбляющее пациентов и порочащее профессию врача, записанное сотрудником одной из Амурских больниц. Этот человек уволен. Министерство здравоохранения Амурской области приносит свои извинения всем пациентам за неподобающее поведение бывшего сотрудника", - сообщает Минздрав Амурской области. В правительстве области РИА Новости добавили, что после извинений терапевта новой информации от минздрава Приамурья не поступало.
https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область
В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов
Минздрав Приамурья извинился за врача, оскорбившего пациентов
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Врач из Амурской области, оскорбивший пациентов на видео, уволен, региональный Минздрав извинился за его поведение.
В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в медицинском халате рассказывает, что он устал из-за потока пациентов, а одного пожилого мужчину оскорбил, так как тот не понимал, к каким врачам ему надо записаться. После появилось видео, на котором этот же врач извиняется за оскорбления, но отмечает, что часто работает без обеда, а от пациентов слышит лишь упреки.
"В социальных сетях распространилось видео, оскорбляющее пациентов и порочащее профессию врача, записанное сотрудником одной из Амурских больниц. Этот человек уволен. Министерство здравоохранения Амурской области приносит свои извинения всем пациентам за неподобающее поведение бывшего сотрудника", - сообщает Минздрав Амурской области.
В правительстве области РИА Новости добавили, что после извинений терапевта новой информации от минздрава Приамурья не поступало.