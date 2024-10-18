https://ria.ru/20241018/vrach-1978634731.html

В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов

В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов - РИА Новости, 18.10.2024

В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов

Врач из Амурской области, оскорбивший пациентов на видео, уволен, региональный Минздрав извинился за его поведение. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:03

2024-10-18T04:03

2024-10-18T04:03

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Врач из Амурской области, оскорбивший пациентов на видео, уволен, региональный Минздрав извинился за его поведение. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в медицинском халате рассказывает, что он устал из-за потока пациентов, а одного пожилого мужчину оскорбил, так как тот не понимал, к каким врачам ему надо записаться. После появилось видео, на котором этот же врач извиняется за оскорбления, но отмечает, что часто работает без обеда, а от пациентов слышит лишь упреки. "В социальных сетях распространилось видео, оскорбляющее пациентов и порочащее профессию врача, записанное сотрудником одной из Амурских больниц. Этот человек уволен. Министерство здравоохранения Амурской области приносит свои извинения всем пациентам за неподобающее поведение бывшего сотрудника", - сообщает Минздрав Амурской области. В правительстве области РИА Новости добавили, что после извинений терапевта новой информации от минздрава Приамурья не поступало.

https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html

амурская область

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амурская область