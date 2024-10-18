https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

"Бросает в дрожь": Украина предложила США свои услуги по оккупации Европы

"Бросает в дрожь": Украина предложила США свои услуги по оккупации Европы - РИА Новости, 18.10.2024

"Бросает в дрожь": Украина предложила США свои услуги по оккупации Европы

"От плана победы Зеленского… бросает в дрожь" — так коротко, но емко отреагировал на шоу, устроенное Киевом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нам нужно... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:02

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

киев

россия

валерий чалый

европейский совет

вооруженные силы украины

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"От плана победы Зеленского… бросает в дрожь" — так коротко, но емко отреагировал на шоу, устроенное Киевом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нам нужно двигаться к стратегии мира, а не к стратегии войны. Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры!" — резюмировал венгерский лидер, пообещав обратиться к канцлеру Германии и президенту Франции по этому поводу.Ясно, что реакция Орбана не отражает общее мнение Запада. Во всяком случае, лидеры других государств, ознакомившись с "планом Зеленского", предпочли промолчать или отделаться ничего не значащими фразами о том, что они "с интересом изучают" эти предложения. Лучшим показателем осознания неадекватности плана, конечно, является отмена президентом США Джо Байденом заседания западных лидеров в формате "Рамштайн" под откровенно надуманным предлогом. Уже тогда стало понятно, что с широко разрекламированным "планом победы" что-то не так. Но мало кто ожидал, что он настолько примитивен и совершенно лишен даже намека на здравый смысл.Наиболее показательной является реакция немецкого журналиста Юлиана Репке, которого сложно заподозрить в симпатиях к России. В социальной сети X он моментально продемонстрировал нереальность выполнения первых пунктов представленного в Киеве плана, уже отвергнутых Западом, — в частности, по вступлению Украины в НАТО. На этих пунктах сосредоточилось и большинство других западных комментаторов, пытающихся понять, что Зеленский имеет в виду, говоря о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания России".В частности, этому посвящена статья в The Times. Но привлеченный газетой британский военный эксперт Джастин Крамп явно потерялся в инициативах Зеленского, не разобравшись в его последних двух пунктах. Так, отставной офицер полагает, что Киев предложил Западу инвестировать в полезные ископаемые Украины, разместив там свои войска. Да-да, британский аналитик, похоже, просто не поверил, услышав пятый пункт гениального "плана победы" о том, что Украина после того, как нанесет "поражение России", намерена заменить американские войска в Европе своими опытными, прошедшими войну военными. Видимо, Крамп списал это на плохой перевод.Этот пункт европейские СМИ, комментирующие "план Зеленского", либо опускают, либо приводят одной строкой, стараясь не комментировать. Потому что на самом деле дико представить, что украинские "ландскнехты" заменят американцев на базах, где размещены новейшие виды вооружений, к которым у ВСУ никогда не было и не будет доступа. Возникает закономерный вопрос: а от кого будет защищать Украина Европу, если Россия будет уже "побеждена"? Или Зеленский представляет украинцев в виде оккупационных войск? Просто европейцы не разобрались, кто кого собирается оккупировать.Так ведь, выступая в четверг в стенах Европейского совета, Зеленский пошел еще дальше, конкретизировав данный пункт. Он заявил, что после введения в Европу "опытных экипированных украинских военных" американцы смогут перебросить свои высвободившиеся войска в зону Тихого океана. То есть киевский самодержец, стоя на трибуне высшего европейского органа, открыто предлагает Вашингтону поделить мир на две зоны влияния между США и Украиной? Теперь понятно, почему Байден постеснялся проводить встречу с Зеленским в присутствии других западных лидеров.Ну и откровенно веселят попытки западных СМИ как-то осмыслить четвертый пункт плана — о необходимости не допустить попадания залежей редкоземельных металлов в руки России. Некоторые пишут о том, что Киев предлагает таким образом инвестировать в экономику Украины. Чешская газета Denik N трактовала это так: "Оказать экономическое давление на Россию". Зато германская газета Tagesspiegel и не скрывает, что Зеленский предлагает Западу расплатиться за его услуги литием, титаном, ураном и другими стратегическими ресурсами.Даже понятно, с кем авторы "плана победы" консультировались, составляя этот позорный пункт. Вспомним, сколько раз американский сенатор Линдси Грэм* с дрожью в голосе повторял заветные слова: "Украина сидит на сокровищах — критически важных минералах стоимостью минимум 12 триллионов долларов".Вот Зеленский и внес данный пункт в свою программу. Видимо, он считает, что предлагает выгодную для американцев сделку.И кстати, во многом этим можно объяснить, почему Зеленский так заторопился со своим предложением и даже отвел своим спонсорам три месяца на его реализацию. Российская армия уже приближается к районному центру ДНР Великая Новоселка, сразу за которой расположено одно из крупнейших месторождений лития — Шевченковское. Видимо, Киев решил, что Америку можно попугать перспективой попадания этих запасов в руки Москвы.Наверняка это учитывается в Вашингтоне. Но все равно, как бы им ни хотелось заполучить литий или уголь российского Донбасса, американцы, конечно же, не намерены ради этого начинать мировую войну. Именно поэтому очередные завывания Киева о "немедленном вступлении в НАТО" оставили и Америку, и Европу равнодушными. "План победы без шансов на реализацию", — холодно реагирует германское агентство RND."Никто не верит, что Украина сможет вернуть себе всю территорию, завоеванную Россией с 2014 года. <...> Зеленский тоже должен постепенно осознать, что такой сценарий нереален в ближайшие годы", — пишет бельгийская газета De Standaard.Но осознает ли Зеленский хоть что-то? Вряд ли. Его гениальный "план победы" наглядно показал западным спонсорам, что их клиент полностью потерял чувство меры. То, что представил нелегитимный президент Украины, является не чем иным, как отчаянной попыткой втянуть Запад в открытую войну с Россией. Очень четко и недвусмысленно эту задумку Киева озвучил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, который накануне заявил, что у Украины остался единственный шанс — сделать НАТО участницей войны.Зеленский о том и говорит Западу: победите за нас Россию, а мы за это расплатимся с вами стратегическим сырьем и пушечным мясом, которое мы будем посылать в любую точку планеты по вашей указке. Вот и весь "план победы".* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978557215.html

https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978601228.html

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аналитика, украина, киев, россия, валерий чалый, европейский совет, вооруженные силы украины, нато, виктор орбан, джо байден