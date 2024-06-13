https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

Американцы проговорились про их главный секрет на Украине

Американцы проговорились про их главный секрет на Украине - РИА Новости, 13.06.2024

Американцы проговорились про их главный секрет на Украине

Как известно всем на Западе со слов самых свободных СМИ и искренних говорящих голов, на Украине силы Света ведут против сил Тьмы священную войну: за мир,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:00

2024-06-13T08:00

2024-06-13T08:06

украина

евросоюз

россия

сша

аналитика

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Как известно всем на Западе со слов самых свободных СМИ и искренних говорящих голов, на Украине силы Света ведут против сил Тьмы священную войну: за мир, построенный на правилах, за тысячелетние ценности, за торжество закона, за права человека, демократию и свободу, кружевные трусики, марши ЛГБТ и безвизовый въезд в ЕС. Не требует доказательств и то, что Путин после уничтожения Украины тут же двинет свои легионы на беззащитную миролюбивую Европу, при попутном ветре перепрыгнет Атлантику и начнет топтать "Макдоналдсы" по всей Америке.Конечно, этого допустить нельзя, и поэтому Штаты, Европа и вообще весь цветущий сад должны инвестировать в войну все, что инвестируется, и посылать все, что посылается.Предположим, что все это так.Однако совершенно непонятно, почему через все рассуждения о причинах остервенелой вовлеченности Запада в конфликт на Украине красной нитью проходит тезис, что все их вложения — "отличные инвестиции". Если речь идет о таких кристально-возвышенных материях, как западная демократия, откуда вдруг взялся такой приземленный подход, больше подходящий для инвестиций в электросамокаты?Все прекрасно встает на свои места, если вспомнить о том, что для коллективного Запада первым в словаре стоит слово "деньги", оно же "навар", "нажива", "прибыль", "доход" и тому подобное.Уже предпринимались попытки раскопать, где же для американцев и прочих староденежных англосаксонских элитариев на Украине закопаны деньги, — ну не может же быть, чтобы они рвали тельняшку на груди за просто так. Были теории и про поддержку американского ВПК, и про отжатие европейского рынка, и про устранение глобального конкурента в виде России, но все это было как-то не очень убедительно.Ответ на эти вопросы дает случайная (на самом деле, нет) оговорка, которую в недавнем интервью телекомпании CBS сделал западный хардкорный "ястреб" — американский сенатор Линдси Грэм*. Этот персонаж широко известен в узких кругах тем, что своими откровениями периодически портит малину всему западному информационному мейнстриму. Например, некоторое время назад Грэм* оговорился, что вся западная помощь Украине должна рассматриваться как кредиты, которые, естественно, придется возвращать. С процентами.В этот же раз говорливый сенатор отрыл большой секрет для маленькой компании, который до сего времени тщательно вымарывался из любых западных дискуссий на тему Украины. Линдси Грэм*, комментируя традиционную повестку, заявил, что "главные интересы США на Украине касаются контроля над ее полезными ископаемыми". По словам сенатора-русофоба, "Украина сидит на сокровищах — критически важных (для США) минералах стоимостью минимум 12 триллионов долларов". Сенатор, хватаясь за сердце, негодовал по поводу того, что вместо США эти ресурсы могут попасть в руки Путина и Си, и поэтому надо их спасать — до последнего украинца.Не врет ли господин Грэм*?Нет, в этот раз не врет.Согласно информации от специализированных западных структур, Украина на момент начала СВО являлась одной из самых богатых на природные ресурсы стран мира. Эксперты указывали, что на Украине, помимо огромных запасов углеводородов (одного угля на 11,9 триллиона долларов), находятся одни из самых больших в мире залежей титановых и железных руд, огромные месторождения лития и других редких и ценных металлов и элементов (церий, иттрий, лантан, неодим, неон, никель и др.), без которых невозможно производить всю хайповую западную благодать — от самолетов и смартфонов до микросхем, аккумуляторов и полностью всей зеленой энергетики. По самым скромным оценкам, на Украине можно добывать 117 из 120 металлов и минералов, критичных для высокотехнологичной экономики (не менее 8700 месторождений). В мировом рейтинге стран, кому бог послал больше всего природных ресурсов, Украина находилась на тот момент на четвертом месте.Интересно, что где-то за год до начала СВО западные страны вкупе с киевской верхушкой начали целый ряд проектов, связанных с масштабной разработкой природных ресурсов Украины, которую они окрестили "critical mineral superpower" ("супердержава по критическим ископаемым"). Западные компании начали пачками получать лицензии на разработку и вывоз на Запад всего ценного — за один 2022 год украинское правительство получило более сотни заявок. Естественно, совершенно случайно это совпало со взрывообразным ростом цен на соответствующие ресурсы и резким ростом спроса на них. Например, тот же самый литий: без него не сдвинется с места ни один дрон или электросамокат — он нужен для их аккумуляторов. По прогнозам, к 2030 году 27% от всего транспорта в мире будет приводиться в движение литий-ионными аккумуляторами. За последний год цена только на литий выросла на 600%, а в два ближайших года она может вырасти еще на 4000%. При этом на Украине залежей одного лития — минимум на 500 тысяч тонн (одни из самых больших запасов на планете).Но случилась СВО — и праздник жизни закончился, не начавшись. Только за первый год специальной военной операции в процессе освобождения территорий под контроль России перешло 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редких элементов бывшей Украины, в результате чего Запад впал в форменное исступление. По западным оценкам, если даже граница соприкосновения на данный момент там и останется, то Украина (то есть Запад) навсегда потеряет доступ к двум третям своих природных ископаемых.Поэтому неудивительно, что крупный западный бизнес, по сути, делающий у себя в странах политику и мысленно уже спрятавший украинские богатства в свои кладовые, бросился к правительству и в ультимативной форме потребовал защитить свои инвестиции. Вашингтонские и брюссельские старцы, почесав лысины, покорно взяли под козырек и протащили многомиллиардные поставки вооружений на Украину за счет налогоплательщиков. В случае победы 12 триллионов с лихвой окупят все вложения, так что баланс пока сходится.В своем интервью сенатор Грэм* заявил: "Как закончит Украина — это вопрос чрезвычайной важности".Это действительно так.Но для России это вопрос собственного выживания, а для европейцев и американцев — вопрос набивания карманов.Если нас чему и учит история, так это тому, что те, кто воюет за деньги, всегда терпят поражение. Это значит, что победа неизбежно будет за нами, а в западных бухгалтерских книгах рано или поздно будет красоваться большой и жирный кукиш. * Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20240611/niger-1952095287.html

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html

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украина, евросоюз, россия, сша, аналитика