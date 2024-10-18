Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США
Фидан: Турция защитит свои интересы в любом регионе, даже если там есть США
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Турция будет защищать свои интересы и безопасность в любом регионе, даже если в нём присутствуют США, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
Глава турецкого МИД, комментируя политику Анкары по присутствию в Сирии боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил, что турецкая сторона неоднократно передавала Вашингтону сигналы о необходимости "прекращения сотрудничества с террористической организацией в регионе".
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"Вопрос обсуждался с США, чувствительность Турции по этому вопросу была принята во внимание", - сказал Фидан.
Анкара, по его словам, надеется на то, что США, Великобритания и другие государства откажутся от взаимодействия в Сирии и Ираке с запрещенной в Турции РПК.
"Турция не выступает с позиции "я не буду это трогать" только потому, что США вовлечены во что-то. Турция будет защищать свои интересы и безопасность, даже если там будет Америка, как мы это сделали в Сирии", - заявил Фидан, слова которого приводит газета Dünya.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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