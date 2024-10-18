https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978681827.html

Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США

Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США - РИА Новости, 18.10.2024

Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США

Турция будет защищать свои интересы и безопасность в любом регионе, даже если в нём присутствуют США, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:54

2024-10-18T11:54

2024-10-18T11:54

в мире

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сша

анкара (провинция)

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Турция будет защищать свои интересы и безопасность в любом регионе, даже если в нём присутствуют США, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Глава турецкого МИД, комментируя политику Анкары по присутствию в Сирии боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил, что турецкая сторона неоднократно передавала Вашингтону сигналы о необходимости "прекращения сотрудничества с террористической организацией в регионе". "Вопрос обсуждался с США, чувствительность Турции по этому вопросу была принята во внимание", - сказал Фидан. Анкара, по его словам, надеется на то, что США, Великобритания и другие государства откажутся от взаимодействия в Сирии и Ираке с запрещенной в Турции РПК. "Турция не выступает с позиции "я не буду это трогать" только потому, что США вовлечены во что-то. Турция будет защищать свои интересы и безопасность, даже если там будет Америка, как мы это сделали в Сирии", - заявил Фидан, слова которого приводит газета Dünya. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827358.html

https://ria.ru/20241011/serbiya-1977638913.html

https://ria.ru/20241008/turtsija-1976885713.html

турция

сша

анкара (провинция)

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в мире, турция, сша, анкара (провинция), хакан фидан, реджеп тайип эрдоган