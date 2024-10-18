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Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США - РИА Новости, 18.10.2024
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11:54 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978681827.html
Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США
Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США - РИА Новости, 18.10.2024
Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США
Турция будет защищать свои интересы и безопасность в любом регионе, даже если в нём присутствуют США, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:54
2024-10-18T11:54
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Турция будет защищать свои интересы и безопасность в любом регионе, даже если в нём присутствуют США, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Глава турецкого МИД, комментируя политику Анкары по присутствию в Сирии боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил, что турецкая сторона неоднократно передавала Вашингтону сигналы о необходимости "прекращения сотрудничества с террористической организацией в регионе". "Вопрос обсуждался с США, чувствительность Турции по этому вопросу была принята во внимание", - сказал Фидан. Анкара, по его словам, надеется на то, что США, Великобритания и другие государства откажутся от взаимодействия в Сирии и Ираке с запрещенной в Турции РПК. "Турция не выступает с позиции "я не буду это трогать" только потому, что США вовлечены во что-то. Турция будет защищать свои интересы и безопасность, даже если там будет Америка, как мы это сделали в Сирии", - заявил Фидан, слова которого приводит газета Dünya. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827358.html
https://ria.ru/20241011/serbiya-1977638913.html
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), хакан фидан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США

Фидан: Турция защитит свои интересы в любом регионе, даже если там есть США

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Турция будет защищать свои интересы и безопасность в любом регионе, даже если в нём присутствуют США, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
Глава турецкого МИД, комментируя политику Анкары по присутствию в Сирии боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил, что турецкая сторона неоднократно передавала Вашингтону сигналы о необходимости "прекращения сотрудничества с террористической организацией в регионе".
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"Вопрос обсуждался с США, чувствительность Турции по этому вопросу была принята во внимание", - сказал Фидан.
Анкара, по его словам, надеется на то, что США, Великобритания и другие государства откажутся от взаимодействия в Сирии и Ираке с запрещенной в Турции РПК.
"Турция не выступает с позиции "я не буду это трогать" только потому, что США вовлечены во что-то. Турция будет защищать свои интересы и безопасность, даже если там будет Америка, как мы это сделали в Сирии", - заявил Фидан, слова которого приводит газета Dünya.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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11 октября, 16:38
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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8 октября, 09:22
 
В миреТурцияСШААнкара (провинция)Хакан ФиданРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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