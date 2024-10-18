https://ria.ru/20241018/trepova-1978639054.html
Дарья Трепова* задолжала за ЖКУ и по налогам больше 40 тысяч рублей
Дарья Трепова* задолжала за ЖКУ и по налогам больше 40 тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2024
Дарья Трепова* задолжала за ЖКУ и по налогам больше 40 тысяч рублей
Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, задолжала по коммунальным платежам и налогам более 46 тысяч... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:37
2024-10-18T05:37
2024-10-18T07:12
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, задолжала по коммунальным платежам и налогам более 46 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Трепова* задолжала по коммунальным платежам более 3,1 тысячи рублей. Кроме того, она задолжала свыше 43 тысяч рублей по налогам. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллионов рублей.*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html
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санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Происшествия
Дарья Трепова* задолжала за ЖКУ и по налогам больше 40 тысяч рублей
Террористка Дарья Трепова задолжала за ЖКУ и по налогам более 46 тысяч рублей
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, задолжала по коммунальным платежам и налогам более 46 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Трепова* задолжала по коммунальным платежам более 3,1 тысячи рублей. Кроме того, она задолжала свыше 43 тысяч рублей по налогам.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России
женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллионов рублей.
*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга