https://ria.ru/20241018/temrezov-1978822614.html

Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне

Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне - РИА Новости, 18.10.2024

Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:28

2024-10-18T19:28

2024-10-18T19:28

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

архыз

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 17 октября глава региона провел прямую линию с местными жителями. Так, на прямую линию обратилась жительница курортного поселка Архыз, которая подняла вопрос о необходимости создать специальное место для пунктов проката лошадей, квадроциклов, горнолыжного оборудования и так далее. Темрезов также поддержал данное обращение, отметив, что "10 лет назад там не было курорта, а сегодня у людей появилась возможность заниматься частным бизнесом". Он призвал владельцев бизнеса в туристической сфере предоставлять услуги в сфере туризма на высоком организационном уровне. "Мы должны показать, что Карачаево-Черкесия – многонациональная республика, которая всегда ждет своих гостей с улыбкой и любовью. Считаю, что, если мы хотим видеть нашу республику красивой, открытой, познавательной, мы должны вести работу на высоком уровне, и это касается каждого жителя нашей республики, который эти услуги предоставляет. Я буду обращаться к надзорным и правоохранительным органам с тем, чтобы в этом вопросе наводить порядок. Этим вопросом будем очень тщательно заниматься", - цитирует пресс-служба Темрезова.

https://ria.ru/20241018/temrezov-1978819351.html

https://ria.ru/20241011/temrezov-1977656164.html

архыз

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рашид темрезов, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)