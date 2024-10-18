https://ria.ru/20241018/temrezov-1978822614.html
Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне
Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне - РИА Новости, 18.10.2024
Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:28
2024-10-18T19:28
2024-10-18T19:28
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
архыз
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577712613_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_7febcf2694a742e534407da71a91f06a.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 17 октября глава региона провел прямую линию с местными жителями. Так, на прямую линию обратилась жительница курортного поселка Архыз, которая подняла вопрос о необходимости создать специальное место для пунктов проката лошадей, квадроциклов, горнолыжного оборудования и так далее. Темрезов также поддержал данное обращение, отметив, что "10 лет назад там не было курорта, а сегодня у людей появилась возможность заниматься частным бизнесом". Он призвал владельцев бизнеса в туристической сфере предоставлять услуги в сфере туризма на высоком организационном уровне. "Мы должны показать, что Карачаево-Черкесия – многонациональная республика, которая всегда ждет своих гостей с улыбкой и любовью. Считаю, что, если мы хотим видеть нашу республику красивой, открытой, познавательной, мы должны вести работу на высоком уровне, и это касается каждого жителя нашей республики, который эти услуги предоставляет. Я буду обращаться к надзорным и правоохранительным органам с тем, чтобы в этом вопросе наводить порядок. Этим вопросом будем очень тщательно заниматься", - цитирует пресс-служба Темрезова.
https://ria.ru/20241018/temrezov-1978819351.html
https://ria.ru/20241011/temrezov-1977656164.html
архыз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577712613_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_f6db2848a6628cf45fd5afe332d76a7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Архыз, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов призвал бизнес оказывать туристические услуги на высоком уровне, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
17 октября глава региона провел прямую линию с местными жителями.
Так, на прямую линию обратилась жительница курортного поселка Архыз
, которая подняла вопрос о необходимости создать специальное место для пунктов проката лошадей, квадроциклов, горнолыжного оборудования и так далее.
Темрезов также поддержал данное обращение, отметив, что "10 лет назад там не было курорта, а сегодня у людей появилась возможность заниматься частным бизнесом". Он призвал владельцев бизнеса в туристической сфере предоставлять услуги в сфере туризма на высоком организационном уровне.
"Мы должны показать, что Карачаево-Черкесия – многонациональная республика, которая всегда ждет своих гостей с улыбкой и любовью. Считаю, что, если мы хотим видеть нашу республику красивой, открытой, познавательной, мы должны вести работу на высоком уровне, и это касается каждого жителя нашей республики, который эти услуги предоставляет. Я буду обращаться к надзорным и правоохранительным органам с тем, чтобы в этом вопросе наводить порядок. Этим вопросом будем очень тщательно заниматься", - цитирует пресс-служба Темрезова.