Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС
Лидер КНР Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС, сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Участие в саммите подтвердили более тридцати государств.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо нее, а также Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.