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Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС

Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС, сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:13

2024-10-18T10:13

2024-10-18T10:35

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ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС, сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин."По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.Участие в саммите подтвердили более тридцати государств.

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Варвара Скокшина

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