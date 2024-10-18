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Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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10:13 18.10.2024 (обновлено: 10:35 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/si-1978664848.html
Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС
Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС, сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:13
2024-10-18T10:35
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си цзиньпин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС, сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин."По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.Участие в саммите подтвердили более тридцати государств.
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В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС

Лидер КНР Си Цзиньпин 22-24 октября приедет в Россию на саммит БРИКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС, сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Участие в саммите подтвердили более тридцати государств.

БРИКС межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо нее, а также Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Вчера, 11:07
 
В миреРоссияКитайСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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