https://ria.ru/20241018/shirshikov-1978667544.html

Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову

Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову - РИА Новости, 18.10.2024

Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил приговор екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма, увеличив ему РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:28

2024-10-18T10:28

2024-10-18T10:28

происшествия

россия

власиха

екатеринбург

владлен татарский

эван гершкович

дарья трепова

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил приговор екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма, увеличив ему срок с двух до пяти лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Акчермышев. Ширшиков был задержан в апреле 2023 года за пост в своем Telegram-канале об убийстве военкора Владлена Татарского. Правоохранители возбудили в отношении него дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). Центральный окружной военный суд Екатеринбурга 27 февраля приговорил его к двум годам колонии общего режима и запретил два года вести Telegram-каналы. Ранее адвокат Акчермышев говорил журналистам, что вина Ширшикова не была доказана, подзащитный признал факт публикации поста в своем блоге, но текст "не оправдывал терроризм". Гособвинение просило для фигуранта шесть лет колонии и трехгодичный запрет на ведение Telegram-каналов. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе, рассмотрев представление гособвинения, частично его удовлетворил. "Это правда, приговор увеличили до пяти лет", – пояснил РИА Новости Акчермышев. Он предоставил агентству аудиозапись, на которой судья сообщила, что суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. "Исключить из приговора указание о применении части 1 статьи 62 УК РФ ("Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств" – ред.) и усилить наказание до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с запретом заниматься деятельностью с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на срок два года", – озвучила судья решение. У Ширшикова и до этого были проблемы с законом: в 2020 году его приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в уральской столице. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Ранее Ширшиков заявлял, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, ныне осужденному Свердловским областным судом на 16 лет и уже вернувшемуся в США в рамках обмена заключенными между Россией и странами НАТО. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.

https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html

https://ria.ru/20240417/rozysk-1940524528.html

https://ria.ru/20240926/panin-1974866144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, власиха, екатеринбург, владлен татарский, эван гершкович, дарья трепова, свердловский областной суд, нато