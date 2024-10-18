https://ria.ru/20241018/shirshikov-1978667544.html
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову - РИА Новости, 18.10.2024
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил приговор екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма, увеличив ему РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:28
2024-10-18T10:28
2024-10-18T10:28
происшествия
россия
власиха
екатеринбург
владлен татарский
эван гершкович
дарья трепова
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил приговор екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма, увеличив ему срок с двух до пяти лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Акчермышев. Ширшиков был задержан в апреле 2023 года за пост в своем Telegram-канале об убийстве военкора Владлена Татарского. Правоохранители возбудили в отношении него дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). Центральный окружной военный суд Екатеринбурга 27 февраля приговорил его к двум годам колонии общего режима и запретил два года вести Telegram-каналы. Ранее адвокат Акчермышев говорил журналистам, что вина Ширшикова не была доказана, подзащитный признал факт публикации поста в своем блоге, но текст "не оправдывал терроризм". Гособвинение просило для фигуранта шесть лет колонии и трехгодичный запрет на ведение Telegram-каналов. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе, рассмотрев представление гособвинения, частично его удовлетворил. "Это правда, приговор увеличили до пяти лет", – пояснил РИА Новости Акчермышев. Он предоставил агентству аудиозапись, на которой судья сообщила, что суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. "Исключить из приговора указание о применении части 1 статьи 62 УК РФ ("Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств" – ред.) и усилить наказание до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с запретом заниматься деятельностью с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на срок два года", – озвучила судья решение. У Ширшикова и до этого были проблемы с законом: в 2020 году его приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в уральской столице. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Ранее Ширшиков заявлял, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, ныне осужденному Свердловским областным судом на 16 лет и уже вернувшемуся в США в рамках обмена заключенными между Россией и странами НАТО. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html
https://ria.ru/20240417/rozysk-1940524528.html
https://ria.ru/20240926/panin-1974866144.html
россия
власиха
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, власиха, екатеринбург, владлен татарский, эван гершкович, дарья трепова, свердловский областной суд, нато
Происшествия, Россия, Власиха, Екатеринбург, Владлен Татарский, Эван Гершкович, Дарья Трепова, Свердловский областной суд, НАТО
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову
Пиарщику Ширшикову ужесточили приговор за оправдание убийства Татарского
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил приговор екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма, увеличив ему срок с двух до пяти лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Акчермышев.
Ширшиков был задержан в апреле 2023 года за пост в своем Telegram-канале об убийстве военкора Владлена Татарского
. Правоохранители возбудили в отношении него дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ
("Публичное оправдание терроризма"). Центральный окружной военный суд Екатеринбурга
27 февраля приговорил его к двум годам колонии общего режима и запретил два года вести Telegram-каналы.
Ранее адвокат Акчермышев говорил журналистам, что вина Ширшикова не была доказана, подзащитный признал факт публикации поста в своем блоге, но текст "не оправдывал терроризм".
Гособвинение просило для фигуранта шесть лет колонии и трехгодичный запрет на ведение Telegram-каналов. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе, рассмотрев представление гособвинения, частично его удовлетворил.
"Это правда, приговор увеличили до пяти лет", – пояснил РИА Новости Акчермышев.
Он предоставил агентству аудиозапись, на которой судья сообщила, что суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
"Исключить из приговора указание о применении части 1 статьи 62 УК РФ ("Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств" – ред.) и усилить наказание до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с запретом заниматься деятельностью с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на срок два года", – озвучила судья решение.
У Ширшикова и до этого были проблемы с законом: в 2020 году его приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в уральской столице. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Ранее Ширшиков заявлял, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу
, ныне осужденному Свердловским областным судом
на 16 лет и уже вернувшемуся в США
в рамках обмена заключенными между Россией и странами НАТО
.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову
, подарившую Татарскому статуэтку.