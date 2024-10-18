Рейтинг@Mail.ru
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/shirshikov-1978667544.html
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову - РИА Новости, 18.10.2024
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил приговор екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма, увеличив ему РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:28
2024-10-18T10:28
происшествия
россия
власиха
екатеринбург
владлен татарский
эван гершкович
дарья трепова
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил приговор екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма, увеличив ему срок с двух до пяти лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Акчермышев. Ширшиков был задержан в апреле 2023 года за пост в своем Telegram-канале об убийстве военкора Владлена Татарского. Правоохранители возбудили в отношении него дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). Центральный окружной военный суд Екатеринбурга 27 февраля приговорил его к двум годам колонии общего режима и запретил два года вести Telegram-каналы. Ранее адвокат Акчермышев говорил журналистам, что вина Ширшикова не была доказана, подзащитный признал факт публикации поста в своем блоге, но текст "не оправдывал терроризм". Гособвинение просило для фигуранта шесть лет колонии и трехгодичный запрет на ведение Telegram-каналов. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе, рассмотрев представление гособвинения, частично его удовлетворил. "Это правда, приговор увеличили до пяти лет", – пояснил РИА Новости Акчермышев. Он предоставил агентству аудиозапись, на которой судья сообщила, что суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. "Исключить из приговора указание о применении части 1 статьи 62 УК РФ ("Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств" – ред.) и усилить наказание до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с запретом заниматься деятельностью с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на срок два года", – озвучила судья решение. У Ширшикова и до этого были проблемы с законом: в 2020 году его приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в уральской столице. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Ранее Ширшиков заявлял, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, ныне осужденному Свердловским областным судом на 16 лет и уже вернувшемуся в США в рамках обмена заключенными между Россией и странами НАТО. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html
https://ria.ru/20240417/rozysk-1940524528.html
https://ria.ru/20240926/panin-1974866144.html
россия
власиха
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, власиха, екатеринбург, владлен татарский, эван гершкович, дарья трепова, свердловский областной суд, нато
Происшествия, Россия, Власиха, Екатеринбург, Владлен Татарский, Эван Гершкович, Дарья Трепова, Свердловский областной суд, НАТО
Суд ужесточил приговор пиарщику Ширшикову

Пиарщику Ширшикову ужесточили приговор за оправдание убийства Татарского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил приговор екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма, увеличив ему срок с двух до пяти лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Акчермышев.
Ширшиков был задержан в апреле 2023 года за пост в своем Telegram-канале об убийстве военкора Владлена Татарского. Правоохранители возбудили в отношении него дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). Центральный окружной военный суд Екатеринбурга 27 февраля приговорил его к двум годам колонии общего режима и запретил два года вести Telegram-каналы.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник
10 апреля, 13:10
Ранее адвокат Акчермышев говорил журналистам, что вина Ширшикова не была доказана, подзащитный признал факт публикации поста в своем блоге, но текст "не оправдывал терроризм".
Гособвинение просило для фигуранта шесть лет колонии и трехгодичный запрет на ведение Telegram-каналов. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе, рассмотрев представление гособвинения, частично его удовлетворил.
"Это правда, приговор увеличили до пяти лет", – пояснил РИА Новости Акчермышев.
Он предоставил агентству аудиозапись, на которой судья сообщила, что суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
Залина Маршенкулова - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В России объявили в розыск феминистку Маршенкулову
17 апреля, 10:38
"Исключить из приговора указание о применении части 1 статьи 62 УК РФ ("Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств" – ред.) и усилить наказание до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с запретом заниматься деятельностью с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на срок два года", – озвучила судья решение.
У Ширшикова и до этого были проблемы с законом: в 2020 году его приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в уральской столице. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Ранее Ширшиков заявлял, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, ныне осужденному Свердловским областным судом на 16 лет и уже вернувшемуся в США в рамках обмена заключенными между Россией и странами НАТО.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Военный суд заочно назначил актеру Панину* шесть лет колонии
26 сентября, 14:53
 
ПроисшествияРоссияВласихаЕкатеринбургВладлен ТатарскийЭван ГершковичДарья ТреповаСвердловский областной судНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала