https://ria.ru/20241018/rossiya-1978704120.html
В России заработает чат-бот для поддержки учителей
В России заработает чат-бот для поддержки учителей - РИА Новости, 18.10.2024
В России заработает чат-бот для поддержки учителей
Чат-бот "Помощник Рособрнадзора", который собирает обращения по любым случаям неправомерных действий в отношении педагогов, начнет работать во всех регионах... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:36
2024-10-18T12:36
2024-10-18T12:38
общество
россия
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чат-бот "Помощник Рособрнадзора", который собирает обращения по любым случаям неправомерных действий в отношении педагогов, начнет работать во всех регионах России с 1 ноября, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. "С 1 ноября чат-бот "Помощник Рособрнадзора" должен заработать для учителей из всех регионов России", - говорится в сообщении. Первые участники проекта – педагоги Пензенской и Владимирской областей – уже 7 октября получили возможность протестировать и оценить все преимущества нового инструмента поддержки учителей в борьбе с избыточной бюрократической нагрузкой. Чат-бот разработан для облегчения работы педагогов. Он поможет учителям получить оперативные ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов профессиональной деятельности, таких как участие в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы, поступающих в школу запросов, работы с документами и других важных тем. Программа функционирует в автоматическом режиме, однако в случаях, когда вопрос требует более детальной проработки, подключается оператор для предоставления исчерпывающего ответа. Пользователь может отправить обращение, указав свои данные или оставшись анонимным. Все обращения автоматически направляются в соответствующие региональные органы исполнительной власти, которые обязаны рассмотреть их в течение 30 календарных дней. В случае если региональный орган не урегулирует ситуацию в установленный срок, Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой возьмут ее под свой контроль.
https://ria.ru/20241007/izvestiya-1976676809.html
https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976524920.html
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d748936e8b4524e407f07986cac7c530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимирская область, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В России заработает чат-бот для поддержки учителей
В России заработает чат-бот "Помощник Рособрнадзора" для поддержки учителей
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чат-бот "Помощник Рособрнадзора", который собирает обращения по любым случаям неправомерных действий в отношении педагогов, начнет работать во всех регионах России с 1 ноября, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"С 1 ноября чат-бот "Помощник Рособрнадзора" должен заработать для учителей из всех регионов России", - говорится в сообщении.
Первые участники проекта – педагоги Пензенской и Владимирской областей
– уже 7 октября получили возможность протестировать и оценить все преимущества нового инструмента поддержки учителей в борьбе с избыточной бюрократической нагрузкой.
Чат-бот разработан для облегчения работы педагогов. Он поможет учителям получить оперативные ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов профессиональной деятельности, таких как участие в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы, поступающих в школу запросов, работы с документами и других важных тем.
Программа функционирует в автоматическом режиме, однако в случаях, когда вопрос требует более детальной проработки, подключается оператор для предоставления исчерпывающего ответа.
Пользователь может отправить обращение, указав свои данные или оставшись анонимным. Все обращения автоматически направляются в соответствующие региональные органы исполнительной власти, которые обязаны рассмотреть их в течение 30 календарных дней.
В случае если региональный орган не урегулирует ситуацию в установленный срок, Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой возьмут ее под свой контроль.