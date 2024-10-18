https://ria.ru/20241018/rossiya-1978704120.html

В России заработает чат-бот для поддержки учителей

В России заработает чат-бот для поддержки учителей - РИА Новости, 18.10.2024

В России заработает чат-бот для поддержки учителей

Чат-бот "Помощник Рособрнадзора", который собирает обращения по любым случаям неправомерных действий в отношении педагогов, начнет работать во всех регионах... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:36

2024-10-18T12:36

2024-10-18T12:38

общество

россия

владимирская область

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чат-бот "Помощник Рособрнадзора", который собирает обращения по любым случаям неправомерных действий в отношении педагогов, начнет работать во всех регионах России с 1 ноября, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. "С 1 ноября чат-бот "Помощник Рособрнадзора" должен заработать для учителей из всех регионов России", - говорится в сообщении. Первые участники проекта – педагоги Пензенской и Владимирской областей – уже 7 октября получили возможность протестировать и оценить все преимущества нового инструмента поддержки учителей в борьбе с избыточной бюрократической нагрузкой. Чат-бот разработан для облегчения работы педагогов. Он поможет учителям получить оперативные ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов профессиональной деятельности, таких как участие в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы, поступающих в школу запросов, работы с документами и других важных тем. Программа функционирует в автоматическом режиме, однако в случаях, когда вопрос требует более детальной проработки, подключается оператор для предоставления исчерпывающего ответа. Пользователь может отправить обращение, указав свои данные или оставшись анонимным. Все обращения автоматически направляются в соответствующие региональные органы исполнительной власти, которые обязаны рассмотреть их в течение 30 календарных дней. В случае если региональный орган не урегулирует ситуацию в установленный срок, Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой возьмут ее под свой контроль.

https://ria.ru/20241007/izvestiya-1976676809.html

https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976524920.html

россия

владимирская область

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общество, россия, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование