https://ria.ru/20241018/rigla-1978663274.html

"Ригла" приобретет несколько региональных аптечных сетей

"Ригла" приобретет несколько региональных аптечных сетей - РИА Новости, 18.10.2024

"Ригла" приобретет несколько региональных аптечных сетей

Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:07

2024-10-18T10:07

2024-10-18T10:08

экономика

россия

москва

санкт-петербург

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ригла

протек

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку, заявили в ведомстве. Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО "Прайм-фарм", ООО "Аптека 52", ООО "Фест аптека", ООО "Соло-фарм", ООО "Нижегородская аптечная сеть", ООО "Первая аптека", ООО "Аптека 24", ООО "Вита+", ООО "Аптека 78", ООО "Премьер-фарм" и ООО "Прима-фарм". Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей. "ФАС согласовала приобретение ООО "Ригла" ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО "Ригла" не займет доминирующего положения", - говорится в сообщении ФАС.

https://ria.ru/20241015/minzdrav-1978215598.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965060365.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, санкт-петербург, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ригла , протек