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"Ригла" приобретет несколько региональных аптечных сетей - РИА Новости, 18.10.2024
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10:07 18.10.2024 (обновлено: 10:08 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/rigla-1978663274.html
"Ригла" приобретет несколько региональных аптечных сетей
"Ригла" приобретет несколько региональных аптечных сетей - РИА Новости, 18.10.2024
"Ригла" приобретет несколько региональных аптечных сетей
Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:07
2024-10-18T10:08
экономика
россия
москва
санкт-петербург
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ригла
протек
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку, заявили в ведомстве. Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО "Прайм-фарм", ООО "Аптека 52", ООО "Фест аптека", ООО "Соло-фарм", ООО "Нижегородская аптечная сеть", ООО "Первая аптека", ООО "Аптека 24", ООО "Вита+", ООО "Аптека 78", ООО "Премьер-фарм" и ООО "Прима-фарм". Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей. "ФАС согласовала приобретение ООО "Ригла" ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО "Ригла" не займет доминирующего положения", - говорится в сообщении ФАС.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ригла , протек
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Ригла , Протек
"Ригла" приобретет несколько региональных аптечных сетей

"Ригла" приобретет несколько аптечных региональных сетей, ФАС согласовала сделку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПосетитель в аптеке сети "Ригла" на Арбате в Москве
Посетитель в аптеке сети Ригла на Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетитель в аптеке сети "Ригла" на Арбате в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку, заявили в ведомстве.
Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО "Прайм-фарм", ООО "Аптека 52", ООО "Фест аптека", ООО "Соло-фарм", ООО "Нижегородская аптечная сеть", ООО "Первая аптека", ООО "Аптека 24", ООО "Вита+", ООО "Аптека 78", ООО "Премьер-фарм" и ООО "Прима-фарм".
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15 октября, 18:58
Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей.
"ФАС согласовала приобретение ООО "Ригла" ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО "Ригла" не займет доминирующего положения", - говорится в сообщении ФАС.
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ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РиглаПротек
 
 
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