Путин рассказал о строительстве атомной электростанции в Египте
Путин: строительство атомной электростанции в Египте идет по плану
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Строительство атомной электростанции в Египте идёт по плану, все планы будут реализованы, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Традиционно, у нас очень тёплые дружеские отношения с Египтом на протяжении многих десятилетий. Мне очень приятно отметить, что в последние годы эти отношения укрепляются... Мы работаем над крупными проектами. Мы строим атомную электростанцию. Всё идёт по плану. Мы уверены, что все эти планы будут реализованы", - сказал Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.