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Путин заявил о надежности и стабильности перспектив БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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17:52 18.10.2024 (обновлено: 18:01 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978802503.html
Путин заявил о надежности и стабильности перспектив БРИКС
Путин заявил о надежности и стабильности перспектив БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил о надежности и стабильности перспектив БРИКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у БРИКС надёжные и стабильные перспективы. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:52
2024-10-18T18:01
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
бразилия
индия
владимир путин
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у БРИКС надёжные и стабильные перспективы.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."У организации хорошие, такие стабильные и надёжные перспективы. Повторю ещё раз: такая уверенность у меня основана на том, что у нас общие ценности", - подчеркнул российский лидер.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/briks-1978802102.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978804452.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, бразилия, индия, владимир путин, дмитрий киселев
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Путин заявил о надежности и стабильности перспектив БРИКС

Путин: у БРИКС надежные и стабильные перспективы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у БРИКС надёжные и стабильные перспективы.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС
Вчера, 17:53
"У организации хорошие, такие стабильные и надёжные перспективы. Повторю ещё раз: такая уверенность у меня основана на том, что у нас общие ценности", - подчеркнул российский лидер.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияБразилияИндияВладимир ПутинДмитрий Киселев
 
 
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