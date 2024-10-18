https://ria.ru/20241018/putin-1978802503.html

Путин заявил о надежности и стабильности перспектив БРИКС

Путин заявил о надежности и стабильности перспектив БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин заявил о надежности и стабильности перспектив БРИКС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у БРИКС надёжные и стабильные перспективы. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:52

2024-10-18T17:52

2024-10-18T18:01

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у БРИКС надёжные и стабильные перспективы.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."У организации хорошие, такие стабильные и надёжные перспективы. Повторю ещё раз: такая уверенность у меня основана на том, что у нас общие ценности", - подчеркнул российский лидер.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978802102.html

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россия

бразилия

индия

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