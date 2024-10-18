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Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом - РИА Новости, 18.10.2024
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17:22 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/putin-1978791021.html
Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом
Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом - РИА Новости, 18.10.2024
Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом
Создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:22
2024-10-18T17:22
россия
украина
бразилия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
киев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать. Это опасная провокация. Безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - сказал президент. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241018/putin-1978788416.html
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россия, украина, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, киев
Россия, Украина, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Киев
Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом

Путин: создать ядерное оружие несложно, но неясно, способна ли на это Украина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию
Вчера, 17:14
"Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать. Это опасная провокация. Безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия
26 сентября, 04:33
 
РоссияУкраинаБразилияВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКСКиев
 
 
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