Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом
Путин: создать ядерное оружие несложно, но неясно, способна ли на это Украина
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать. Это опасная провокация. Безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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