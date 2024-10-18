https://ria.ru/20241018/putin-1978791021.html

Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом

Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом - РИА Новости, 18.10.2024

Путин оценил возможность создания ядерного оружия Киевом

Создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:22

2024-10-18T17:22

2024-10-18T17:22

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украина

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киев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать. Это опасная провокация. Безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - сказал президент. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241018/putin-1978788416.html

https://ria.ru/20240926/yadernoe_oruzhie-1974738480.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, киев