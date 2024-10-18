https://ria.ru/20241018/putin-1978785108.html
Путин рассказал о доверии между странами БРИКС
Путин рассказал о доверии между странами БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о доверии между странами БРИКС
Президент России Владимир Путин рассказал о доверии между странами-участницами БРИКС, отметив, что это необходимая база для сотрудничества в сфере экономики и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:03
2024-10-18T17:03
2024-10-18T17:03
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саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о доверии между странами-участницами БРИКС, отметив, что это необходимая база для сотрудничества в сфере экономики и обеспечения безопасности. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Чтобы эффективно работать в сфере экономики, нужно сближать людей. У нас традиционные ценности: и с китайской культурой, и с христианской культурой, и с исламской культурой. По сути это одно и то же, они все очень близки. Нет врагов, есть только друзья и единомышленники... Это всё (совместные проекты между странами-участницами БРИКС - ред.) создаёт колоссальную, прочную, хорошую базу для сближения людей... Это необходимая база для сотрудничества в сфере экономики и обеспечения безопасности", - сказал Путин. Президент отметил, что со странами-членами БРИКС Россия постоянно проводит совместные проекты - например, соответствующие тематические годы. "Это тоже сближает людей, создает многочисленные контакты, возможности и повышает доверие друг к другу. Это самое главное", - подчеркнул он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978775895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, индия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о доверии между странами БРИКС
Путин назвал доверие между странами БРИКС необходимой базой для сотрудничества
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о доверии между странами-участницами БРИКС, отметив, что это необходимая база для сотрудничества в сфере экономики и обеспечения безопасности.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
.
"Чтобы эффективно работать в сфере экономики, нужно сближать людей. У нас традиционные ценности: и с китайской культурой, и с христианской культурой, и с исламской культурой. По сути это одно и то же, они все очень близки. Нет врагов, есть только друзья и единомышленники... Это всё (совместные проекты между странами-участницами БРИКС - ред.) создаёт колоссальную, прочную, хорошую базу для сближения людей... Это необходимая база для сотрудничества в сфере экономики и обеспечения безопасности", - сказал Путин.
Президент отметил, что со странами-членами БРИКС Россия постоянно проводит совместные проекты - например, соответствующие тематические годы.
"Это тоже сближает людей, создает многочисленные контакты, возможности и повышает доверие друг к другу. Это самое главное", - подчеркнул он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в него теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.