БРИКС распространился на 33 процента суши, заявил Путин
Путин: БРИКС распространился на треть суши и составляет 45% населения планеты
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. БРИКС распространился на 33% суши и составляет 45% населения планеты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"БРИКС ведь, это уже много раз говорили мои коллеги, партнеры и друзья, это 45% населения планеты, это 33% суши и это постоянный рост торгового оборота и уровень мировой торговли", - сказал Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.