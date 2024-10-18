https://ria.ru/20241018/putin-1978775773.html
Переустройство миропорядка происходит естественным образом, заявил Путин
Переустройство миропорядка происходит естественным образом, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Переустройство миропорядка происходит естественным образом, заявил Путин
Россия не стремится к переустройству миропорядка, это происходит естественным образом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:37
2024-10-18T16:37
2024-10-18T16:44
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саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не стремится к переустройству миропорядка, это происходит естественным образом, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Он (участник встречи из Египта - ред.) говорил то, что мы заявляем и стремимся к переустройству миропорядка. Мы не стремимся на самом деле, это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс, и мы должны соответствующим образом на это реагировать", - сказал Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, египет, дмитрий киселев, бразилия
Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Египет, Дмитрий Киселев, Бразилия
Переустройство миропорядка происходит естественным образом, заявил Путин
Путин: переустройство миропорядка происходит естественным образом