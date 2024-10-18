https://ria.ru/20241018/putin-1978775506.html

Изменения в мире начались до украинского кризиса, заявил Путин

Изменения в мире начались до украинского кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Изменения в мире начались до украинского кризиса, заявил Путин

Изменения в мире начали происходить до украинского кризиса, Россия старается способствовать переменам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:36

2024-10-18T16:36

2024-10-18T16:52

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Изменения в мире начали происходить до украинского кризиса, Россия старается способствовать переменам, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."В 2014 году западные страны во главе с США поддержали госпереворот - с этого начался весь кризис... Изменения в мире начали происходить раньше и начали происходить в огромном, большом масштабе. Это и есть то, что мы называем созданием многополярного мира. А мы просто исходим из того, что это происходит и мы способствуем, причем стараемся способствовать таким образом, чтобы это не приводило к разрушению, а наоборот спокойно выстраивалось в новом нарастающем формате", - сказал Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241018/putin-1978775773.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978775895.html

россия

сша

бразилия

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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, сша, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс