https://ria.ru/20241018/putin-1978773077.html

На саммите БРИКС обсудят палестино-израильский вопрос, заявил Путин

На саммите БРИКС обсудят палестино-израильский вопрос, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

На саммите БРИКС обсудят палестино-израильский вопрос, заявил Путин

Конфликт между Палестиной и Израилем будет обсуждаться на саммите БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:29

2024-10-18T16:29

2024-10-18T16:42

брикс

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дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Конфликт между Палестиной и Израилем будет обсуждаться на саммите БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Уверен, что мы должны будем об этом поговорить на саммите БРИКС", - сказал Путин, говоря о реализации решения СБ ООН о создании двух государств - Израиля и Палестины.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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