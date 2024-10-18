На саммите БРИКС обсудят палестино-израильский вопрос, заявил Путин
Путин: конфликт между Палестиной и Израилем будет обсуждаться на саммите БРИКС
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Конфликт между Палестиной и Израилем будет обсуждаться на саммите БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«
"Уверен, что мы должны будем об этом поговорить на саммите БРИКС", - сказал Путин, говоря о реализации решения СБ ООН о создании двух государств - Израиля и Палестины.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.